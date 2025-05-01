Мир або 500% мита: у Сенаті придумали, як примусити Путіна закінчити війну

Нові санкції включатимуть 500% мито на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

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Ліндсі Грем анонсував нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/LindseyGrahamSC, скріншот

Коротко:

У Сенаті підготували нові санкції проти РФ

Грем упевнений, що проєкт закону може бути розглянутий

Сенатор розкрив суть антиросійських санкцій

Один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні. Про це написало видання Bloomberg 1 травня.

Грем заявив, що у нього достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроект про санкції на розгляд.

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"Мета - допомогти президенту", - заявив він.

Згідно з проєктом законопроєкту, санкції включатимуть 500% мито на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Інші санкції також заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг.

"Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп - найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія", - пояснив Грем.

Сенатор додав, що Путін "зробив би величезну помилку, якби спробував грати з Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента США".

Республіканець упевнений, що Путіну в кінцевому підсумку доведеться обирати між припиненням війни або "розгромом" російської економіки.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у Сполучених Штатах Америки збирають відомості щодо можливостей протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій.

Тим часом Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета - вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни.

Представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив, що в Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною.

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Хто такий Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем — американський політик-республіканець. Полковник. Грем був відомий своєю активною підтримкою України. Він приїжджав під час війни до Києва разом із іншими американськими законодавцями. Сенатор Грем потрапив до російського списку "терористів та екстремістів". Також Росія оголосила американського політика у розшук. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму акаунті Twitter він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. "Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг? Хтось в Росії повинен взяти на себе відповідальність і відправити цього гаврика в пекло. Ви зробите своїй країні і світу велику послугу", - написав Грем. Його твіти з'явилися після того, як найбільша в Європі атомна електростанція в Запоріжжі загорілася після того, як потрапила під удар російських військ. В окремому твіті Грем додав, що відповідальність за ліквідацію Путіна лежить виключно на російських громадянах. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий".

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