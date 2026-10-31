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"Пологи могли погіршити": Тишкевич розкрила діагноз, який призвів до кесаревого

Христина Трохимчук
31 жовтня 2026, 13:00
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Катерина Тишкевич вперше пояснила, чому їй довелося народжувати шляхом кесаревого розтину.
Катерина Тишкевич народила сина
Катерина Тишкевич народила сина / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Катерина Тишкевич народила сина
  • Чому актрисі зробили кесарів розтин

Відома українська актриса Катерина Тишкевич вперше відчула радість материнства: 28 жовтня у артистки та її чоловіка, актора Валентина Томусяка, народився довгоочікуваний син. Однак народження малюка шляхом кесаревого розтину викликало запитання у шанувальників, на які актриса поспішила відповісти в Instagram.

Як пояснила Катерина, плановий кесарів розтин був єдино правильним і безпечним рішенням, яке вона прийняла разом із лікарями ще на початку вагітності. Через хронічний головний біль природні пологи могли спровокувати різке погіршення стану знаменитості. У такому випадку актриса фізично не змогла б повноцінно доглядати за новонародженою дитиною.

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Катерина Тишкевич - діагноз
Катерина Тишкевич - діагноз / фото: instagram.com, Катерина Тишкевич

"Природні пологи (перейми та потуги) при моєму діагнозі (хронічний головний біль напруги) могли б значно посилити інтенсивність болю, і я б не була в змозі доглядати за дитиною. Ми з лікарями ще на початку вагітності визначили, що в моєму випадку це протипоказання до пологів", - поділилася артистка.

Говорячи про самопочуття після хірургічного втручання, Тишкевич зізналася, що реабілітація дається їй нелегко, хоча з часом стає легше. Якщо перший вечір після операції став найважчим випробуванням, то вже наступного дня актриса відчула помітне поліпшення самопочуття.

Катерина Тишкевич - кесарів розтин
Катерина Тишкевич - кесарів розтин / фото: instagram.com, Катерина Тишкевич

"Не вау, звичайно. Але перший вечір був просто… А сьогодні вже набагато легше", - відверто розповіла знаменитість.

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Про персону: Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич - українська актриса кіно та телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

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