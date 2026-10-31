Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

Ви дізнаєтеся:
- Якої сили буде магнітна буря
- Наскільки затягнеться геомагнітний шторм
Сьогодні, 31 жовтня, на Землі очікується магнітна буря рівня G1. Вона може стати причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.
Також, як повідомили на сайті meteoprog, магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
"Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде дуже низькою з невеликою ймовірністю спалаху С-класу", - йдеться у статті.
Ці дані підтвердили у Британській геологічній службі. Дослідники попередили, що геомагнітний шторм G1 не закінчиться завтра. Магнітна буря такого ж рівня прогнозується і 1 листопада.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 5 на червоному рівні, що відповідає магнітній бурі. При цьому сонячний спалах В4 та резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.
Завтра, 1 листопада, К-індекс знизиться до 4,7, тобто жовтого рівня. А стабілізується показник вже 2 листопада до 2,7.
Як магнітні бурі можуть впливати на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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