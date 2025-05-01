Зеленський запровадив санкції проти Арестовича: хто ще попав під удар президента

Про що мова:
- Президент Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО від 1 травня 2025 року
- Серед осіб, які потрапили під санкції, є Олексій Арестович і ще деякі відомі діячі
Очільник України президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідні укази №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубліковані на сайті президента.
Під удар потрапив Олексій Арестович. Також, у списку можна знайти і інші відомі ініціали, у ньому є: Мирослав Олешко, Кость Бондаренко, Дмитро Василець, Олександр Скубченко, Павло Оніщенко.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться у трьох документах.
Олексій Арестович - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, нещодавно стало відомо, що дружина Олексія Арестовича подала на розлучення. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Згодом і сам Арестович прокоментував розлучення з дружиною. Раніше причиною розриву з колишніми коханими були різні погляди на виховання дітей.
Окрім цього, не так давно мотиваційна тренерка Олексія Арестовича Наталія Капцова оскандалилася своєю цинічною заявою про трагедію в Кривому Розі.
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Хто такий Олексій Арестович
Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Радник Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія.
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