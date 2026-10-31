Долар по 47 або навіть 80 гривень: коли курс може різко рвонути вгору

НБУ здешевив валюту, але експерти попереджають про нові антирекорди.

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Яким буде курс долара в Україні у листопаді / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Скільки коштуватиме долар у перший тиждень листопада

Чи можливий сценарій з доларом по 80 грн

Як девальвація гривні вдарить по цінах

Нацбанк на понеділок, 2 листопада, знизив офіційний курс долара на 17 копійок, до 45,35 грн. Утім, економісти не вірять у тривале зміцнення гривні. Частина з них прогнозує до кінця року 46-47 грн за долар, а в кризовому сценарії можливий і стрибок до 80 грн.

Главред з'ясував, яким буде курс долара в листопаді 2026 року.

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Який офіційний курс долара і євро на 2 листопада

Новий тиждень розпочнеться з невеликого послаблення американської валюти. Згідно з даними Національного банку, офіційний курс долара в понеділок, 2 листопада, становитиме 45,35 грн. Це на 17 копійок менше, ніж станом на 30 жовтня, коли регулятор встановив 45,52 грн.

Європейська валюта, навпаки, трохи додасть у ціні. Офіційний курс євро зросте на 1 копійку - до 50,68 грн проти 50,67 грн наприкінці жовтня.

Яким буде курс долара впродовж тижня

Короткочасне зниження офіційного курсу банкіри поки не вважають початком розвороту тренду. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі Главреду пояснив, що найближчими днями валютний ринок перебуватиме під одночасним впливом безпекових загроз, зростання цін та стабілізаційної політики Нацбанку.

Водночас, на його думку, сильних потрясінь у найближчі дні чекати не варто.

"За нашими прогнозами, протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн, а євро - 50–52 грн. І хоча ситуація залишатиметься досить динамічною, різких курсових коливань поки що не очікується", - підкреслив Лєсовий.

Експерт звернув увагу, що ринок чутливо відгукується на події ззовні, однак загалом зберігає стійкість - передусім завдяки діям регулятора. Головним джерелом загроз банкір назвав війну та її наслідки для бізнесу.

"Слід розуміти, що військовий тиск на економіку нікуди не зникне. Російські атаки на енергетичні об'єкти, виробничі потужності, склади та логістичну інфраструктуру залишатимуться одним із найбільших ризиків. Вони не лише завдають безпосередньої шкоди, а й змушують підприємства працювати в умовах постійного подорожчання виробничих процесів. До цього додається ситуація з вартістю пального. Адже будь-яке збільшення витрат на перевезення рано чи пізно позначається на ціні товарів", - попередив аналітик.

Лєсовий допускає, що на міжбанку протягом тижня попит на валюту перевищуватиме пропозицію на 20-25%. Через це Нацбанк навряд чи зможе помітно зменшити свою участь у торгах, а обсяг його інтервенцій може сягнути приблизно $1–1,2 млрд.

Щодо обмінників, то, за оцінкою банкіра, вони й надалі підлаштовуватимуться під безготівкові торги.

"Курси в обмінних пунктах переважно змінюватимуться відповідно до тенденцій безготівкового ринку, а різниця між купівлею та продажем залишатиметься відносно невеликою. Однак у разі ситуативного зростання попиту спред може тимчасово розширюватися майже до 1 грн", - прогнозує фінансист.

Він також не бачить підстав для паніки серед населення. На думку Лєсового, регулятор утримає контроль над ситуацією.

"Отже, наступного тижня боротьба між факторами, що тиснуть на валютний ринок, та стабілізаційними заходами Нацбанку триватиме. Однак очікується, що це не порушить загальну рівновагу, а стратегія "керованої гнучкості" вкотре дозволить ринку пройти нове випробування без різких валютних потрясінь", - резюмував він.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Чи впаде курс долара нижче 45 гривень у листопаді

Доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі Новини.LIVE зауважив, що на початку листопада американська валюта може трохи відступити після стрибка наприкінці жовтня.

Проте, за його оцінкою, це зниження матиме обмежений характер, і повернення до попередніх рівнів не станеться.

"Я думаю, що в листопаді зворотного шляху не буде. Курс продовжить коливатися у нинішніх діапазонах і не опуститься нижче 45 грн/дол. Навіть є ймовірність перевищення 46 грн/дол. Не виключено, що до кінця місяця курс зафіксується на такому параметрі", - зазначив він.

Чи може долар подорожчати до 80 гривень

Ще жорсткіші сценарії розглядає фінансовий аналітик Олексій Кущ. В ефірі програми Новини.LIVE "Світ на зламі" він наголосив, що майбутнє гривні значною мірою визначатиметься тим, скільки грошей Україна отримуватиме від партнерів і наскільки стабільно ці транші надходитимуть.

Саме від цього, за його словами, залежить спроможність НБУ стримувати валютний ринок.

"Валютні резерви поповнюються виключно за рахунок зовнішньої допомоги, надходження якої поступово зменшуються", - уточнив Кущ.

Аналітик припускає, що за нестачі коштів у бюджеті американська валюта може подорожчати до 48-50 грн.

Найгірший варіант розвитку подій, на його думку, передбачає долар по 80 грн. Причиною такого обвалу може стати необхідність різко скоротити імпорт і вирівняти торговельний баланс.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Скільки коштуватиме долар до кінця 2026 року

Про ризики подальшого послаблення гривні попереджає і голова Комітету економістів України Андрій Новак. У колонці для Главреда він звернув увагу, що протягом останнього часу національна валюта регулярно оновлює історичні мінімуми.

Водночас економіст поки не вважає ситуацію катастрофічною, хоча й оцінює загальну динаміку негативно.

"Гривня почала стрімко девальвувати і ледь не щодня встановлювати антирекорди. Поки що нічого критичного не відбувається, адже ми спостерігаємо "повзучу" девальвацію на кілька копійок чи кілька десятків копійок на тиждень. Але тенденція невтішна", - наголошує Новак.

За розрахунками експерта, якщо гривня й надалі слабшатиме в темпі останніх десяти днів, то в грудні долар може коштувати 46–47 грн.

Такий сценарій, на його думку, спровокує прискорення інфляції в усій економіці: спершу подорожчають імпортні товари, далі послуги, а згодом і продукція українського виробництва.

Окремо економіст наголосив на ролі пального, яке Україна значною мірою завозить з-за кордону. На його переконання, саме воно може стати каталізатором ланцюгового зростання цін.

"А, зважаючи на те, що ми у великих обсягах використовуємо такий імпортний товар як пальне, яке є складовою собівартості всіх товарів і послуг, його подорожчання запустить потужну хвилю інфляції, призведе до ще більшого зниження купівельної спроможності українців та, відповідно, звуження внутрішнього ринку. А звуження внутрішнього ринку - це зниження ВВП країни та зменшення податкових надходжень", - підсумував Новак.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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