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З українців здирають гроші за комуналку: що відомо про шахрайську схему

Анна Косик
30 квітня 2025, 14:14
157
Багато українців віддали гроші за комунальні послуги не в ті руки.
Деньги, комуналка
Українцям слід уважно перевіряти реквізити для оплати квитанцій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в кіберполіції:

  • Українцям надсилають фейкові квитанції за комунальні послуги
  • Підробки надсилають як і поштою, так і онлайн
  • Відрізнити фейкову платіжку від реальної можна самостійно

Українці останнім часом все частіше знаходять у своїх поштових скриньках підроблені платіжки за комунальні послуги. Про це повідомляє український проєкт BRAMA.

Отримані через пошту документи виглядають як офіційні квитанції, однак у них змінені банківські реквізити та часто завищені суми до сплати. Таким чином шахраї сподіваються нажитися на українцях.

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Підробки зазвичай поширюють не лише через звичайні поштові скриньки, але й електронною поштою, у месенджерах та соцмережах.

Щоб убезпечити себе та рідних від нової шахрайської схеми фахівці радять провести детальну перевірку квитанцій, а саме:

  • Реквізити для оплати на сайті компанії, яка є постачальником послуг;
  • Суму, яка не має бути завищеною, або ж не відповідати попереднім платежам;
  • Відправника, який має бути комунальною службою, а не приватною особою чи невідомою організацією.
5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Комунальні платіжки в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі запровадили виплату грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій населення.

Напередодні стало відомо, що з 1 травня 2025 року в Україні деякі споживачі отримають додаткову квитанцію за сплату нової послуги з технічного обслуговування будівель.

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Що таке BRAMA?

BRAMA – проєкт, створений волонтерами та небайдужими громадянами за підтримки Департаменту кіберполіції, головною ідеєю якого є протидія інформаційній експансії ворога, пише Вікіпедія.

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