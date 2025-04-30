З українців здирають гроші за комуналку: що відомо про шахрайську схему

Що повідомили в кіберполіції:
- Українцям надсилають фейкові квитанції за комунальні послуги
- Підробки надсилають як і поштою, так і онлайн
- Відрізнити фейкову платіжку від реальної можна самостійно
Українці останнім часом все частіше знаходять у своїх поштових скриньках підроблені платіжки за комунальні послуги. Про це повідомляє український проєкт BRAMA.
Отримані через пошту документи виглядають як офіційні квитанції, однак у них змінені банківські реквізити та часто завищені суми до сплати. Таким чином шахраї сподіваються нажитися на українцях.
Підробки зазвичай поширюють не лише через звичайні поштові скриньки, але й електронною поштою, у месенджерах та соцмережах.
Щоб убезпечити себе та рідних від нової шахрайської схеми фахівці радять провести детальну перевірку квитанцій, а саме:
- Реквізити для оплати на сайті компанії, яка є постачальником послуг;
- Суму, яка не має бути завищеною, або ж не відповідати попереднім платежам;
- Відправника, який має бути комунальною службою, а не приватною особою чи невідомою організацією.
Комунальні платіжки в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі запровадили виплату грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій населення.
Напередодні стало відомо, що з 1 травня 2025 року в Україні деякі споживачі отримають додаткову квитанцію за сплату нової послуги з технічного обслуговування будівель.
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Що таке BRAMA?
BRAMA – проєкт, створений волонтерами та небайдужими громадянами за підтримки Департаменту кіберполіції, головною ідеєю якого є протидія інформаційній експансії ворога, пише Вікіпедія.
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