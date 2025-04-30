З українців здирають гроші за комуналку: що відомо про шахрайську схему

Багато українців віддали гроші за комунальні послуги не в ті руки.

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Українцям слід уважно перевіряти реквізити для оплати квитанцій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в кіберполіції:

Українцям надсилають фейкові квитанції за комунальні послуги

Підробки надсилають як і поштою, так і онлайн

Відрізнити фейкову платіжку від реальної можна самостійно

Українці останнім часом все частіше знаходять у своїх поштових скриньках підроблені платіжки за комунальні послуги. Про це повідомляє український проєкт BRAMA.

Отримані через пошту документи виглядають як офіційні квитанції, однак у них змінені банківські реквізити та часто завищені суми до сплати. Таким чином шахраї сподіваються нажитися на українцях.

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Підробки зазвичай поширюють не лише через звичайні поштові скриньки, але й електронною поштою, у месенджерах та соцмережах.

Щоб убезпечити себе та рідних від нової шахрайської схеми фахівці радять провести детальну перевірку квитанцій, а саме:

Реквізити для оплати на сайті компанії, яка є постачальником послуг;

Суму, яка не має бути завищеною, або ж не відповідати попереднім платежам;

Відправника, який має бути комунальною службою, а не приватною особою чи невідомою організацією.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Комунальні платіжки в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі запровадили виплату грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій населення.

Напередодні стало відомо, що з 1 травня 2025 року в Україні деякі споживачі отримають додаткову квитанцію за сплату нової послуги з технічного обслуговування будівель.

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Що таке BRAMA? BRAMA – проєкт, створений волонтерами та небайдужими громадянами за підтримки Департаменту кіберполіції, головною ідеєю якого є протидія інформаційній експансії ворога, пише Вікіпедія.

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