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Переговори між Україною, США та РФ: Буданов розкрив головну мету Києва

Олексій Тесля
31 жовтня 2026, 18:29
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Голова ОП відзначив зусилля США щодо організації та просування переговорів.
Буданов, Україна, Росія
Кирило Буданов розповів про підготовку до нового етапу переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, УНІАН

Головне із заяв Буданова:

  • Україна очікує прогресу під час наступного раунду тристоронніх переговорів
  • Україна критично залежить від американської допомоги у сфері безпеки

Голова Офісу президента Кирило Буданов обговорив із головою Комітету Сенату США з питань збройних сил Роджером Вікером та членом Комітету Сенату з питань розвідки Майклом Беннеттом питання підтримки України, російських атак, переговорного процесу та гарантій безпеки.

Буданов відзначив зусилля США щодо організації та просування переговорів. За його словами, для досягнення результату необхідно створити належні умови. Україна очікує прогресу під час наступного раунду тристоронніх переговорів, написав він у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, допомогу Україні у сфері оборони слід розглядати не як благодійність, а як інвестицію Сполучених Штатів у власну безпеку.

Під час бесіди сенатори обговорили актуальні питання, пов’язані з викликами, що стоять перед Україною на нинішньому етапі протистояння російській агресії, а також із пріоритетами двостороннього співробітництва.

Буданов звернув увагу на посилення російських ударів по тилових містах України. За його словами, обстріли цивільної та критичної інфраструктури є систематичним терором, який не має військової доцільності й принципово не змінює ситуацію на фронті.

Він також наголосив, що Україна критично залежить від американської допомоги у сфері систем раннього попередження про повітряні загрози, необхідних для захисту цивільного населення взимку.

Окремо голова Офісу президента наголосив на важливості гарантій безпеки. "Будь-яке мирне врегулювання або припинення бойових дій без чітких механізмів безпеки не гарантує сталого миру. Тому розробка надійних архітектур безпеки за участю партнерів є одним із основних пріоритетів України", - зазначив він.

Буданов додав, що відповідні домовленості слід розглядати "не як односторонню благодійність, а як прагматичну інвестицію США у зміцнення оборонного потенціалу та власну безпеку".

Новий раунд переговорів: чи варто очікувати реальних кроків до завершення війни

Раніше видання "Главред" повідомляло, що політолог Петро Олещук припускає відновлення тристоронніх контактів між Україною, США та Росією вже в листопаді. Однак сам факт повернення сторін за стіл переговорів ще не свідчить про те, що мирне врегулювання стало ближчим.

На думку експерта, Володимир Путін може використати майбутню зустріч насамперед у дипломатичних цілях - щоб переконати Дональда Трампа в наявності певного прогресу та продемонструвати готовність Москви до діалогу. При цьому розраховувати на припинення бойових дій найближчим часом не доводиться.

Ініціатива Кремля провести черговий раунд переговорів у першій половині листопада, на думку політолога, не означає зміни російської позиції. Москва, скоріше, прагне створити враження конструктивного діалогу та показати американському президенту видимі результати дипломатичних зусиль, не змінюючи при цьому свого підходу до війни.

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Як повідомлялося, Кремль назвав переговори в Абу-Дабі передчасними. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков відмовився гарантувати Абу-Дабі як місце для тристоронніх контактів. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що дату проведення назвуть найближчим часом, і не підтвердив інформацію про зустріч 10 листопада.

Нагадаємо, Юрій Ушаков заявив, що подальші плани щодо переговорів залежатимуть від обстановки на фронті та загальної міжнародної ситуації. Ушаков також зазначив, що російська сторона поки що не запропонувала конкретних термінів проведення зустрічі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на цілі Кремля в переговорному процесі. У своєму звіті ISW зазначає, що Кремль прагне домогтися поступок від США та обмежити участь європейських країн у переговорах.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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