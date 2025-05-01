'Маємо результат': Зеленський назвав перший 'плід' зустрічі з Трампом у Ватикані

Угода про рідкісноземельні метали змінилася під час переговорів і стала рівноправною, заявив президент.

https://glavred.net/politics/imeem-rezultat-zelenskiy-nazval-pervyy-plod-vstrechi-s-trampom-v-vatikane-10661015.html Посилання скопійоване

Перший "плід" зустрічі з Трампом – угода з США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне із звернення Зеленського:

Угода про надра - перший результат зустрічі Трампом у Ватикані

Угода значно змінилась у процесі підготовки і стала рівноправною

Нзабаром документ направлять на ратифікацію до Верховної Ради

Підписання угоди між Україною та США щодо рідкісноземельних металів стало першим результатом зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Документ істотно змінився у процесі перемовин і набув нового, рівноправного формату. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, угоду про надра вже незабаром подадуть на ратифікацію до Верховної Ради. Зеленський зауважив, що цей документ став результатом тривалої та фахової роботи урядової команди, зокрема першої віцепрем’єрки Юлії Свириденко, Міністерства економіки, фінансів і юстиції.

відео дня

"Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, а окрім того – ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та – що не менш важливо – модернізації юридичних практик у нашій державі", - зазначив він.

Президент наголосив, що в угоді нема боргу. Водночас передбачено створення спеціального фонду відновлення, який буде інвестувати безпосередньо в Україну та приносити прибуток усередині країни. Зеленський уточнив, що ця угода є першим практичним результатом його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась у Ватикані.

"Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови – вийшла тоді змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з Президентом Трампом використали на сто відсотків. Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам – українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним", - заявив Зеленський.

Що передбачає угода про корисні копалини / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини України та США - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Метою фонду є стимулювання економічного відновлення України через прозорі та рівноправні інвестиції.

Угода не передбачає жодного боргового зобов’язання для України та виключає можливість приватизації стратегічних підприємств. Фонд працюватиме на паритетних умовах: усі рішення ухвалюватимуться спільно, а всі кошти – спрямовуватимуться виключно в межах України.

Оприлюднений проєкт угоди також передбачає розвиток родовищ для видобутку 57 корисних копалин. Документ наразі чекає на ратифікацію у Верховній Раді.

Президент США Дональд Трамп назвав домовленість вигідною для обох сторін, зазначивши, що американські інвестиції в Україну принесуть значно вищий економічний ефект, ніж вкладені $350 млрд. За його словами, присутність США також сприятиме безпеці регіонів, де розроблятимуться копалини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред