Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Маємо результат": Зеленський назвав перший "плід" зустрічі з Трампом у Ватикані

Руслана Заклінська
1 травня 2025, 20:53
161
Угода про рідкісноземельні метали змінилася під час переговорів і стала рівноправною, заявив президент.
'Маємо результат': Зеленський назвав перший 'плід' зустрічі з Трампом у Ватикані
Перший "плід" зустрічі з Трампом – угода з США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне із звернення Зеленського:

  • Угода про надра - перший результат зустрічі Трампом у Ватикані
  • Угода значно змінилась у процесі підготовки і стала рівноправною
  • Нзабаром документ направлять на ратифікацію до Верховної Ради

Підписання угоди між Україною та США щодо рідкісноземельних металів стало першим результатом зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Документ істотно змінився у процесі перемовин і набув нового, рівноправного формату. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, угоду про надра вже незабаром подадуть на ратифікацію до Верховної Ради. Зеленський зауважив, що цей документ став результатом тривалої та фахової роботи урядової команди, зокрема першої віцепрем’єрки Юлії Свириденко, Міністерства економіки, фінансів і юстиції.

відео дня

"Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, а окрім того – ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та – що не менш важливо – модернізації юридичних практик у нашій державі", - зазначив він.

Президент наголосив, що в угоді нема боргу. Водночас передбачено створення спеціального фонду відновлення, який буде інвестувати безпосередньо в Україну та приносити прибуток усередині країни. Зеленський уточнив, що ця угода є першим практичним результатом його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась у Ватикані.

"Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови – вийшла тоді змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з Президентом Трампом використали на сто відсотків. Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам – українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним", - заявив Зеленський.

'Маємо результат': Зеленський назвав перший 'плід' зустрічі з Трампом у Ватикані
Що передбачає угода про корисні копалини / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини України та США - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Метою фонду є стимулювання економічного відновлення України через прозорі та рівноправні інвестиції.

Угода не передбачає жодного боргового зобов’язання для України та виключає можливість приватизації стратегічних підприємств. Фонд працюватиме на паритетних умовах: усі рішення ухвалюватимуться спільно, а всі кошти – спрямовуватимуться виключно в межах України.

Оприлюднений проєкт угоди також передбачає розвиток родовищ для видобутку 57 корисних копалин. Документ наразі чекає на ратифікацію у Верховній Раді.

Президент США Дональд Трамп назвав домовленість вигідною для обох сторін, зазначивши, що американські інвестиції в Україну принесуть значно вищий економічний ефект, ніж вкладені $350 млрд. За його словами, присутність США також сприятиме безпеці регіонів, де розроблятимуться копалини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп підтвердив відставку радника з нацбезпеки Волца та назвав заміну

Трамп підтвердив відставку радника з нацбезпеки Волца та назвав заміну

21:39Політика
"Маємо результат": Зеленський назвав перший "плід" зустрічі з Трампом у Ватикані

"Маємо результат": Зеленський назвав перший "плід" зустрічі з Трампом у Ватикані

20:53Політика
Дощі та заморозки: українців попереджають про небезпечні погодні умови

Дощі та заморозки: українців попереджають про небезпечні погодні умови

19:41Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

Останні новини

21:39

Трамп підтвердив відставку радника з нацбезпеки Волца та назвав заміну

21:32

Що не можна додавати до кави: 6 продуктів, які псують напій, що бадьорить

21:06

Як ефективно позбутися іржі: народні методи та хімічні засоби

20:53

"Маємо результат": Зеленський назвав перший "плід" зустрічі з Трампом у Ватикані

20:51

Чому поліція може зупинити навіть "ідеального" водія: ЗМІ розкрили подробиці

Війна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - СунгуровськийВійна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - Сунгуровський
20:49

Що насправді означає радянська зірка - історик розкрив жахливу правдуВідео

20:34

Що можна зробити з листів лазаньї: простий рецепт ідеального приготування

19:58

Де краще розташувати мікрохвильову на кухні: неочевидні ідеї для економії місця

19:57

"Не могли продати житло": Огнєвіч сказала, що сталося з її майном у Криму

Реклама
19:54

Цинічна заява Лаврова: Росія знову погрожує через "кордони 1991 року"

19:41

Дощі та заморозки: українців попереджають про небезпечні погодні умови

19:35

Нападниця чатувала біля дому: з'явилося відео і деталі замаху на СтерненкаВідео

19:19

Коли закінчиться війна в Україні - з'явився тривожний прогноз

19:10

Терор Одеси і нова тактика атак РФ на УкраїнуПогляд

18:58

Відлякує шкідників і приваблює комах: названо суперрослину для саду

18:55

Амурчик влучить прямо в серце: ТОП-3 знаки, яким пощастить у коханні в травні

18:46

Дрони з сюрпризом для цивільних: знахідка здивувала вибухотехніків

18:26

Після гучного скандалу з чатом Signal: радник Трампа йде у відставку - ЗМІ

18:26

Що одягнути жінці після 50 років: найстильніші образи на кожен деньВідео

18:21

США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

Реклама
18:05

Зеленський вперше розкрив деталі нових санкцій, зокрема щодо Арестовича

18:05

Як виглядати стильно та дорого під час вагітності: інфлюенсерка порадила луки

17:55

Глобал Медіа Плюс і Спейс Медіа запускають спільну пакетну пропозицію для рекламодавців "Охоплення Плюс"

17:38

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із чоловіком у кафе за 21 сек

17:37

Порошенко вкотре підіграв Кремлю, прирівнявши Трампа до Путіна – експертВідео

17:34

Пішла з життя найстаріша жінка планети: яким був її секрет довголіття

17:27

РФ відкрила "новий напрямок" та планує форсувати Дніпро: чи є загроза для Херсона

17:26

Долар різко "злетів" після триденного падіння: новий курс валют

17:04

Ціна летить у прірву: на українському ринку рекордно дешевшає популярний овоч

17:03

Що можна зробити з малини, крім варення: розкрита неймовірна користь плодівВідео

16:38

РФ може раптово вдарити по Україні з новою силою – названо тривожний сценарій

16:31

Між Україною та РФ існує "велика прірва": у Трампа розкрили план дій США

16:29

Кому шкідлива кориця: експерти розповіли, чим небезпечна популярна спеція

16:17

Чи можна знімати взуття у літаку: помиляються навіть досвідчені мандрівники

16:05

Фентезі-шоу "Вартові мрій" розпочинає всеукраїнський тур: детальна програма новини компанії

15:54

McDonald’s замінює Біг Тейсті: чому насправді культовий бургер зник з меню

15:52

Ціна на популярний продукт "злетіла до небес": скільки українцям доведеться платити

15:35

Тихий "вампір" у будинку: куди категорично не можна ставити кактуси за фен-шуйВідео

15:33

Зеленський запровадив санкції проти Арестовича: хто ще попав під удар президента

15:31

Три відмінності між котами знайде лише геній: неймовірна загадка для найрозумніших

Реклама
15:18

Куди поставити холодильник у маленькій кухні - поради експерта

15:17

Стало відомо, чому Бейонсе не показує свого молодшого сина

15:14

Що буде, якщо США вийдуть з мирних переговорів: експерт назвав ризики для України

15:05

Що дасть Україні угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальнимиПогляд

14:49

Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

14:49

Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферуВідео

14:18

Тетяна Піскарьова: "За кордоном ми давали жару росіянам"

14:09

Чотири загрозливі напрямки: Сирський вийшов зі зверненням про ситуацію на фронті

13:58

Не можна пліткувати й обманювати: яке свято і день ангела 2 травня

13:54

В Україні "видавали" фальшиві гривні: до яких купюр варто бути уважнішими

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти