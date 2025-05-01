Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Два головних напрямки удару: стало відомо, які цілі обрав Путін на літо

Даяна Швець
1 травня 2025, 13:24
218
Військовий аналітик Олександр Мусієнко вважає, що цілі ворога зараз мають пропагандистський характер.
Путин, армия РФ
Експерт пояснив, що задумала Росія / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне:

  • Російські війська зосередили зусилля на Покровському та Лиманському напрямках на Донеччині
  • Мусієнко вважає, що ці напрямки є основними планами ворога на літню наступальну кампанію

На фронті відсутні будь-які ознаки того, що Росія може досягти значних успіхів — ні на оперативному, ні на стратегічному рівні. Проте, попри це, країна-агресор не припиняє спроб просування. Про це в ефірі Radio NV заявив військовий аналітик і боєць ТРО Олександр Мусієнко.

За його словами, цілі ворога наразі не мають реального військового змісту, а спрямовані насамперед на інформаційний ефект.

відео дня

"Мета виключно пропагандистська — спробувати вийти на адміністративні межі Дніпропетровської області. Все для того, аби засвідчити свої перемоги удавані, спробувати деморалізувати нас, аби послабити спротив", — заявив Мусієнко.

Він додав, що російські війська не мають змоги проводити наступальні дії по всій лінії фронту, тому зосередили зусилля на двох конкретних напрямках, де зараз активно перекидають резерви.

"Йдеться про Покровський та Лиманський напрямки на Донеччині. Виходячи з того, як там концентруються сили, це і є плани ворога на літню наступальну кампанію, якщо вона буде. По решті фронту вони пробували. Пробували південний, Запорізький напрямок, прориви колонами. Отримали потужну відсіч та відійшли. Тому основна концентрація буде на Покровському напрямку. А мета — військово-пропагандистська", — пояснив експерт.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як писав Главред, військовий експерт Олександр Мусієнко також пояснив, чи є загроза для Дніпра. За його словами, під час весняно-літнього наступу росіяни спробують захопити Донецьку область.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан також озвучив нові цілі росіян. Агресори хочуть просунутися ближче до Запоріжжя, вважає він.

Водночас у DeepState назвали цифри, скільки територій України потрапили в окупацію за квітень. Згідно з даними, найбільше ворог просунувся в смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового.

Більше важливих новин:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ лінія фронту російські війська війна на Донбасі Лиман Покровськ новини України Олександр Мусієнко війна Росії та України Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Що дасть Україні Угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальними

Що дасть Україні Угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальними

15:05Погляди
Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

14:49Україна
Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферу

Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферу

14:49Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

Останні новини

15:05

Що дасть Україні Угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальними

14:49

Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

14:49

Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферуВідео

14:18

Тетяна Піскарьова: "За кордоном ми давали жару росіянам"

14:09

Чотири загрозливі напрямки: Сирський вийшов зі зверненням про ситуацію на фронті

Війна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - СунгуровськийВійна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - Сунгуровський
13:58

Не можна пліткувати й обманювати: яке свято і день ангела 2 травня

13:54

В Україні "видавали" фальшиві гривні: до яких купюр варто бути уважнішими

13:51

Чому одяг неприємно пахне після прання: головна причина, яку більшість ігнорує

13:46

На відомого волонтера Стерненка скоїли напад: у якому стані активіст

Реклама
13:35

Що можна зробити з паперу: несподівані ідеї вразять просто наповал

13:34

"Безглуздий монолог": Руслан Ханумак відповів Аліні Шаманській після звинувачень

13:24

Два головних напрямки удару: стало відомо, які цілі обрав Путін на літо

12:57

Понад 20 дронів атакували Одесу: Зеленський жорстко відреагував на удар РФФото

12:48

Опубліковано текст угоди про копалини – що вона передбачаєВідео

12:37

"Променева і хіміотерапія": співачка Камалія повідомила про свою онкологію

12:37

РФ може відкрити "другий фронт": Сунгуровський оцінив, де і коли Путін почне атаку

12:35

Україні загрожує нова російська атака найближчими днями: яке місто в небезпеці

12:34

Долар подорожчає: стало відомо, скільки коштуватиме валюта у травні 2025-го

12:09

Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

12:06

У Києві лунають вибухи: РФ розкидала підступні касетні боєприпаси, є поранені

Реклама
11:46

Чим відмити фарбу для волосся зі шкіри: копійчаний засіб для ідеальної краси

11:45

Дружина Віктора Павліка у сльозах заговорила про другу вагітність

11:44

Трамп хоче угоду з "другом Володимиром": чому США не потрібна поразка РФ

11:39

Чи здатен Трамп юридично визнати Крим російським: названо важливий нюанс

11:31

Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

11:28

Китайський гороскоп на завтра 2 травня: Драконам - біль, Собакам - гнів

10:57

Бензин зі спиртом уже на АЗС: експерти попередили про ріст цін і небезпеку для автоВідео

10:41

Вперше з моменту повернення Трампа: в США схвалили продаж зброї Україні

10:39

Мир або 500% мита: у Сенаті придумали, як примусити Путіна закінчити війну

10:19

Потап обрав нову країну - що зробив репер і чим тепер займатиметься

10:06

Карта Deep State онлайн за 1 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:54

Що посадити вздовж паркану: яскравий живопліт вразить навіть сусідів

09:52

Трамп зробив першу заяву після підписання угоди про копалини - деталі

09:38

Нові деталі переговорів: Україна готова частково погодитися на вимоги РФ

09:28

Гороскоп на завтра 2 травня: Ракам - приємний сюрприз, Козерогам - успіх

09:11

Зрадниця Регіна Тодоренко покинула РФ разом із сім'єю - причина

09:07

Трампа нарешті переконали, що Путін виставляє його дурнем - Politico

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

08:35

Скільки територій України потрапили в окупацію за квітень: у DeepState назвали цифри

08:19

Не досягла жодних успіхів: Келлог зробив гучну заяву про перемогу РФ у війні

Реклама
08:10

Навіщо Путіну триденне "перемир'я"?Погляд

08:00

За путіністку Валерію візьметься СБУ - що вона витворила

07:42

Чіткий сигнал РФ: у США пояснили суть підписаного з Україною договору про надра

07:10

Математична головоломка, яка заплутає навіть геніїв: яке число після дорівнює

06:51

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - пораненіФото

06:10

Є хороша і погана новина про ТрампаПогляд

05:33

Вирішальний момент для смаку страви: коли треба додавати сіль у холодець

05:00

Карма в травні на боці ТОП-3 знаків: яких щасливчиків чекає нереальний успіх

04:30

Виконує дві функції: водіям розповіли про "зручний символ" на панелі авто

04:02

Яка перша назва ківі: як спочатку називали фрукт і чому його перейменувалиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти