Два головних напрямки удару: стало відомо, які цілі обрав Путін на літо

Військовий аналітик Олександр Мусієнко вважає, що цілі ворога зараз мають пропагандистський характер.

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Експерт пояснив, що задумала Росія / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

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Російські війська зосередили зусилля на Покровському та Лиманському напрямках на Донеччині

Мусієнко вважає, що ці напрямки є основними планами ворога на літню наступальну кампанію

На фронті відсутні будь-які ознаки того, що Росія може досягти значних успіхів — ні на оперативному, ні на стратегічному рівні. Проте, попри це, країна-агресор не припиняє спроб просування. Про це в ефірі Radio NV заявив військовий аналітик і боєць ТРО Олександр Мусієнко.

За його словами, цілі ворога наразі не мають реального військового змісту, а спрямовані насамперед на інформаційний ефект.

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"Мета виключно пропагандистська — спробувати вийти на адміністративні межі Дніпропетровської області. Все для того, аби засвідчити свої перемоги удавані, спробувати деморалізувати нас, аби послабити спротив", — заявив Мусієнко.

Він додав, що російські війська не мають змоги проводити наступальні дії по всій лінії фронту, тому зосередили зусилля на двох конкретних напрямках, де зараз активно перекидають резерви.

"Йдеться про Покровський та Лиманський напрямки на Донеччині. Виходячи з того, як там концентруються сили, це і є плани ворога на літню наступальну кампанію, якщо вона буде. По решті фронту вони пробували. Пробували південний, Запорізький напрямок, прориви колонами. Отримали потужну відсіч та відійшли. Тому основна концентрація буде на Покровському напрямку. А мета — військово-пропагандистська", — пояснив експерт.

Лиман / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як писав Главред, військовий експерт Олександр Мусієнко також пояснив, чи є загроза для Дніпра. За його словами, під час весняно-літнього наступу росіяни спробують захопити Донецьку область.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан також озвучив нові цілі росіян. Агресори хочуть просунутися ближче до Запоріжжя, вважає він.

Водночас у DeepState назвали цифри, скільки територій України потрапили в окупацію за квітень. Згідно з даними, найбільше ворог просунувся в смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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