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Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

Альона Вороніна
1 травня 2025, 12:09
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Синоптикиня сказала, у яких областях буде найхолодніше і де варто бути готовими до заморозків.
Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду
Погода в Україні - заморозки вдарять в кількох областях/ фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • У яких областях України будуть заморозки на ґрунті
  • Якою буде погода в Україні 2 травня

Погода в Україні у п’ятницю, 2 травня, принесе нові "сюрпризи". Так, у ніч на п’ятницю в низці областей очікуються заморозки на ґрунті.

Про такі зміни в погодних умовах попередила синоптикиня Наталія Діденко. Також вона розповіла, у яких областях в цей день буде найхолодніше, а де буде найтепліше.

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"Із важливого в прогнозі погоди на 2-ге травня. Найближчої ночі у північних, центральних областях плюс Харківщина є ймовірність заморозків на ґрунті", – наголосила вона.

Загалом в Україні вночі очікується +2…+6 градусів, у південній частині стовпчики термометрів показуватимуть +6…+10 градусів.

Упродовж дня п'ятниці температура повітря становитиме +14…+18 градусів, на заході буде +15…+21 градус. Найпрохолодніша температура повітря вдень очікується в північно-східній частині – там буде +11…+14 градусів.

Вітер буде північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий.

Погода в Украине 2 мая
Погода в Україні 2 травня/ meteoprog

Погода в Києві 2 травня

У Києві найближчої ночі також є ймовірність заморозків на ґрунті.

У п’ятницю вдень очікується близько +15 градусів. Без опадів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Якою буде погода до кінця тижня

"До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних, північних областях, подекуди в центральних (на Дніпропетровщині буде весь час сухо). На півдні та сході переважатиме погода без опадів", – зазначила Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде дощ та сильний вітер – стало відомо, якою буде погода в Україні на початку травня. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 1 травня.

Також раніше повідомлялося, що будуть потужний вітер, зливи та заморозки – Україну накриває штормова погода. Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями країну атакує нова буря – стало відомо, коли її потужність досягне піку. Ця магнітна буря буде сильною і може вплинути на самопочуття людини.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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