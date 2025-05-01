Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

Ви дізнаєтеся:
- У яких областях України будуть заморозки на ґрунті
- Якою буде погода в Україні 2 травня
Погода в Україні у п’ятницю, 2 травня, принесе нові "сюрпризи". Так, у ніч на п’ятницю в низці областей очікуються заморозки на ґрунті.
Про такі зміни в погодних умовах попередила синоптикиня Наталія Діденко. Також вона розповіла, у яких областях в цей день буде найхолодніше, а де буде найтепліше.
"Із важливого в прогнозі погоди на 2-ге травня. Найближчої ночі у північних, центральних областях плюс Харківщина є ймовірність заморозків на ґрунті", – наголосила вона.
Загалом в Україні вночі очікується +2…+6 градусів, у південній частині стовпчики термометрів показуватимуть +6…+10 градусів.
Упродовж дня п'ятниці температура повітря становитиме +14…+18 градусів, на заході буде +15…+21 градус. Найпрохолодніша температура повітря вдень очікується в північно-східній частині – там буде +11…+14 градусів.
Вітер буде північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий.
Погода в Києві 2 травня
У Києві найближчої ночі також є ймовірність заморозків на ґрунті.
У п’ятницю вдень очікується близько +15 градусів. Без опадів.
Якою буде погода до кінця тижня
"До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних, північних областях, подекуди в центральних (на Дніпропетровщині буде весь час сухо). На півдні та сході переважатиме погода без опадів", – зазначила Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, буде дощ та сильний вітер – стало відомо, якою буде погода в Україні на початку травня. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 1 травня.
Також раніше повідомлялося, що будуть потужний вітер, зливи та заморозки – Україну накриває штормова погода. Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.
Нагадаємо, найближчими днями країну атакує нова буря – стало відомо, коли її потужність досягне піку. Ця магнітна буря буде сильною і може вплинути на самопочуття людини.
Вас також може зацікавити:
- Чи можна на цвинтарі садити квіти з домашнього квітника: священник пояснив
- Математична головоломка, яка заплутає навіть геніїв: яке число після дорівнює
- Три відмінності між котами знайде лише геній: неймовірна загадка для найрозумніших
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред