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Між Україною та РФ існує "велика прірва": у Трампа розкрили план дій США

Руслана Заклінська
1 травня 2025, 16:31
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Трамп прагне досягти сталого миру та припинити загибель людей, наголосив Джей Ді Венс.
Між Україною та РФ існує 'велика прірва': у Трампа розкрили план дій США
Між позиціями Росії та України "велика прірва" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Венса:

  • Між Україною та Росією існує глибока розбіжність
  • Адміністрація Трампа планує зблизити позиції сторін
  • Обидві сторони вже озвучили свої мирні пропозиції — це перший крок до діалогу

Між Україною та Росією існує "дуже велика прірва" в баченні того, як має завершитися війна. У найближчі місяці адміністрація президента США Дональда Трампа планує "зблизити сторони". Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю ю Fox News.

За словами Венса, Трамп прагне досягти "міцного врегулювання конфлікту", аби "припинити загибель 5 000 людей щотижня з обох боків". Віцепрезидент США зазначив, що першим кроком до досягнення миру має стати формування чітких мирних пропозицій від обох сторін.

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"І це дійсно сталося. Українці сказали: "Ось чого ми хочемо". Росіяни сказали: "Ось чого ми хочемо". І тепер справа дипломатії – спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці, – дуже велика прірва", - розповів він.

Венс стверджує, що навіть деякі європейські лідери, які не підтримують політику Дональда Трампа, визнають, що саме він зміг зрушити процес з мертвої точки. До цього, за його словами, не було жодного діалогу — ані один з одним, ані з кимось іншим, просто йшли бойові дії.

Венс підкреслив, що вже сформульовані так звані "мирні пропозиції", які мають стати відправною точкою для подальших дипломатичних зусиль. Він також запевнив, що протягом наступних 100 днів президентства Трампа, його адміністрація "дуже наполегливо працюватиме, щоб спробувати зблизити ці сторони".

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Нагадаємо, Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, якщо Росія погодиться на тривале припинення вогню. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що перемовини можливі лише за умови справжньої готовності РФ до миру.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія нині ближче до укладення мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки, але мирний процес ще не завершено. В ефірі NBC News він зазначив, що "мирна угода повинна бути укладена найближчим часом".

Як повідомляв Главред, генерал Кіт Келлог заявив, що США готові частково погодитися на територіальні вимоги Росії для досягнення припинення вогню, а Україна — фактично визнати нинішні втрати, але не юридично.

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Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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