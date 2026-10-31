Хіт Blondie через десятиліття залишається популярним: що відомо про "Heart of Glass"

Пісня "Heart of Glass" очолила американський чарт Billboard Hot 100 і здобула міжнародне визнання.

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Хіт гурту Blondie через десятиліття залишається популярним / колаж: Главред, фото: скріншот, instagram.com/blondieofficial

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Історія створення "Heart of Glass"

Хіт "Heart of Glass" змінив кар’єру Blondie

Композиція "Heart of Glass" американського гурту Blondie, випущена в 1979 році, стала одним із найвідоміших хітів кінця 1970-х. Пісня очолила американський чарт Billboard Hot 100, здобула міжнародне визнання та перетворилася на справжній гімн розбитих сердець. Про це пише журнал Parade.

Хоча вперше трек з’явився на альбомі Parallel Lines у 1978 році, широку популярність він здобув після виходу окремим синглом у січні 1979-го. Композиція швидко підкорила музичні чарти різних країн, а успіх закріпив за Blondie статус одного з найвпливовіших колективів того часу.

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Історія створення "Heart of Glass"

Авторами пісні стали вокалістка Деббі Харрі та гітарист Кріс Стайн. Однак остаточне звучання композиції сформувалося не відразу: музиканти експериментували з нею протягом кількох років, перш ніж отримали результат, який згодом почули мільйони шанувальників.

В основі "Heart of Glass" лежить історія кохання, яка спочатку здається романтичною та багатообіцяючою, але поступово обертається розчаруванням і душевним болем. Саме ця тема допомогла пісні знайти відгук у широкої аудиторії.

Хіт "Heart of Glass" змінив кар’єру Blondie

Успіх композиції став найважливішим етапом в історії гурту. "Heart of Glass" виявилася першим синглом Blondie, якому вдалося піднятися на перше місце американського Billboard Hot 100.

Особливість треку полягала й у його музичному звучанні. Колектив поєднав елементи року, поп-музики, диско та нової хвилі, створивши незвичайну для того часу композицію.

Пісня також відіграла ключову роль у популярності альбому Parallel Lines. Окрім "Heart of Glass", до альбому увійшли інші відомі композиції Blondie - One Way or Another, Hanging on the Telephone та Sunday Girl.

Згодом Parallel Lines набув статусу класичного альбому, а "Heart of Glass" залишилася однією з головних візитних карток гурту.

Прослухати пісню можна тут

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Blondie Blondie - американський рок-гурт, який став піонером музичного напряму "нова хвиля" (new wave) та панк-року. Колектив був заснований у Нью-Йорку в 1974 році співачкою Деббі Гаррі та гітаристом Крісом Стейном. Вони здобули світову популярність завдяки унікальному поєднанню панку, диско, поп-музики та електроніки. Незмінна вокалістка та авторка пісень - Деббі Харрі. Її яскравий образ платинової блондинки став культовим для поп-культури, а сама назва гурту з’явилася через те, що далекобійники часто кричали їй услід: "Гей, блондинко!" Пік популярності припав на кінець 1970-х і початок 1980-х років після виходу платинового альбому Parallel Lines (1978). Музичні візитні картки гурту - "Heart of Glass", "Call Me" (головна пісня фільму "Американський жиголо"), "One Way or Another" та легендарний камбек-хіт 1999 року "Maria". Гурт розпався у 1982 році, але успішно возз’єднався у 1997 році. У 2006 році Blondie були включені до Зали слави рок-н-ролу.

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