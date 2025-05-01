Не досягла жодних успіхів: Келлог зробив гучну заяву про перемогу РФ у війні

Келлог наголосив, що перемогти у війні можливо лише шляхом дипломатії.

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Келлог про війну в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви спецпредставника Трампа:

РФ не має жодних значних успіхів за останні роки

Росіяни просуваються метрами, а не милями

Ніхто не виграє у цій війні військовим шляхом

Країна-агресор Росія не виграє війну в Україні, бо не досягла жодних значних успіхів за останні роки. Цю війну можна закінчити лише дипломатичним шляхом. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

"Росія не виграє цю війну. Росія не досягла жодних значних успіхів за останні півтора року. Вони не захопили Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від річки Дніпро, яка є головною перешкодою. Вони не захопили Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів і вони насправді нічого не досягли. Вони просуваються метрами, а не милями. А українці воюють на своїй землі. Вони воюють наполегливо", - наголосив він. відео дня

Спецпредставник Трампа додав, що коли росіяни кажуть, що вони перемагають у війні – це не відповідає дійсності.

"Якби вони вигравали, вони б уже перемогли у цій війні за три роки. Але вже йде четвертий рік. Тож я думаю, їм треба це усвідомити", - зауважив Келлог.

На його думку, ніхто не виграє у цій війні військовим шляхом – це можливо лише шляхом дипломатії.

Кіт Келлог / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп усе ще вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне припинити війну з Україною. При цьому глава Білого дому ухилився від відповіді на запитання про те, чи довіряє він господареві Кремля.

Глава РФ Володимир Путін оголосив про коротке перемир'я до дня закінчення Другої світової війни. Зі свого боку, в ООН заявили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права і статуту організації.

Водночас, віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією. Крім цього, він не відкидає сценарій ядерної ескалації з боку Російської Федерації.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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