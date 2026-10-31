Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

"Графіки дуже жорсткі": деталі різкого погіршення ситуації із відключеннями світла

Олексій Тесля
31 жовтня 2026, 16:27оновлено 31 жовтня, 17:08
google news Підпишіться
на нас в Google
Ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровщини, Києва та Київської області.
Світло, відключення світла, енергетика
В Україні пошкодження внаслідок обстрілів з боку РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути
  • Енергосистема вже зазнає нових атак з боку РФ

Через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною в багатьох регіонах країни, зокрема й у Києві.

Як повідомили в прес-центрі "Укренерго", наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнає нових атак з боку РФ.

відео дня

"Незважаючи на це, енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Аварійно-відновлювальні роботи ведуться скрізь, де це дозволяє ситуація з безпекою. Усі залучені сторони спільно координують свої дії щодо ліквідації наслідків атак ворога. Усі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та поліпшення ситуації з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.

Що кажуть у Міненерго

За даними Міненерго, в ніч з 30 на 31 жовтня ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровщини, Києва та Київської області. Повторні атаки суттєво ускладнили відновлювальні роботи.

"Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонтні роботи були вже майже завершені. В результаті цього значна кількість споживачів досі залишається без електропостачання. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, незважаючи на постійні повітряні тривоги та складну ситуацію з безпекою", - йдеться в повідомленні.

'Графіки дуже жорсткі': деталі різкого погіршення ситуації із відключеннями світла
/ Главред

Подробиці ударів РФ

Вчора ворог завдав нищівних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ, повідомив прес-центр ДТЕК.

Як зазначається, ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.

Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи ведуться безперервно, коли дозволяє ситуація з безпекою, йдеться в повідомленні.

"Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації утримувати систему в рамках графіків і не вдаватися до екстрених відключень", - додали в ДТЕК.

Росія готує масштабні удари по енергетиці України

За даними The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план атак на енергетичну інфраструктуру країни. Документ передбачає застосування до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб для ураження підстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Окрема частина плану, як стверджується, спрямована на зупинку трьох діючих українських АЕС. Для цього Росія розглядає удари по розподільних пристроях, що з'єднують станції з енергосистемою країни.

Як писав "Главред", раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ДТЕК Укренерго війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Морози до -5 і мокрий сніг: коли в Україну увірветься справжній холод

Морози до -5 і мокрий сніг: коли в Україну увірветься справжній холод

17:14Синоптик
"Я не говорив цього раніше": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

"Я не говорив цього раніше": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

17:09Війна
"Графіки дуже жорсткі": деталі різкого погіршення ситуації із відключеннями світла

"Графіки дуже жорсткі": деталі різкого погіршення ситуації із відключеннями світла

16:27Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Орхідея оживе і випустить квітконоси: рецепт домашнього підживлення

Орхідея оживе і випустить квітконоси: рецепт домашнього підживлення

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

Котлети стануть ніжнішими й соковитішими: який простий інгредієнт змінить звичний рецепт

Котлети стануть ніжнішими й соковитішими: який простий інгредієнт змінить звичний рецепт

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля багаття за 57 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля багаття за 57 с

Останні новини

17:31

Засмічення зникне за хвилини: сантехнік поділився несподіваним лайфхаком

17:27

"Був і відправила": Камалія зробила зізнання про бойфренда

17:14

Морози до -5 і мокрий сніг: коли в Україну увірветься справжній холод

17:09

"Я не говорив цього раніше": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

16:31

Свіжі печериці цілий рік: як виростити гриби вдома без городуВідео

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
16:30

"Натягнути обличчя": Настя Каменських показала зморшки

16:27

"Графіки дуже жорсткі": деталі різкого погіршення ситуації із відключеннями світла

16:19

Москва під атакою дронів: біля аеропорту "Шереметьєво" спалахнула пожежа

16:01

Одна ложка соди під устілкою: яку проблему із взуттям вона допоможе вирішити

Реклама
15:51

Долар по 47 або навіть 80 гривень: коли курс може різко рвонути вгору

15:43

Навіщо ховати гроші в морозильнику: французький лайфхак має несподіваний нюанс

15:38

Як одягатися стильно зимою 2027 і не мерзнути: 6 порад блогеркиВідео

15:21

Гороскоп на завтра, 1 листопада: Дівам - непорозуміння, Стрільцям - радість

15:05

1 листопада не можна відмовляти у милостині: яке церковне свято

15:01

Перші евакуйовані мешканці Олешків прибули на підконтрольну Україні територію

14:54

До 18 годин на добу: скільки триватимуть жорсткі відключення світла в Києві

14:49

Сили оборони вдарили "Нептунами" і дронами по Росії - куди влучили

14:31

Хіт Blondie через десятиліття залишається популярним: що відомо про "Heart of Glass"Відео

14:26

З'їдять в першу чергу: простий рецепт домашньої вареної ковбаси

14:23

Що не можна робити на Різдво: які звички можуть накликати негаразди

Реклама
14:07

Борошниста роса зникне з листя: чим потрібно обробити кімнатні рослиниВідео

14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень 2–8 листопада: Левам — бонуси, Терезам — ризики

13:49

"Прирівняла потяг до їжі з педофілією": Alyona Alyona потрапила у гучний скандал

13:47

Навіщо класти шматочок хліба в коробку з печивом: несподіваний ефект

13:41

Три дати народження наділяють людей особливим магнетизмом та чарівністю

13:24

Як зробити штучну ялинку пишною: корисний лайфхак перед зимовими святами

13:20

НПЗ можуть відійти на другий план: які об'єкти РФ стануть новими цілями

13:00

"Пологи могли погіршити": Тишкевич розкрила діагноз, який призвів до кесаревого

12:59

Що форма обличчя розкаже про характер дитини: батьки часто не здогадуються

12:52

Куди зник Джек Ніколсон: Майкл Дуглас розповів про колегу-відлюдника

12:51

Зроблять старшою навіть молоду: Андре Тан назвав речі, яким час відійти на модну пенсію

12:22

Кімната прогріватиметься швидше: що потрібно поставити над батареєюВідео

12:12

Світло вимикають майже на весь день: РФ атакувала ТЕЦ, ситуація у Києві критична

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 1 листопада: Коням — користь, Мавпам — гумор

11:55

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини, що танцює, за 69 с

11:53

Лавров поскаржився на Трампа та висунув нові претензії: що не влаштовує РФ

11:34

Як відлякати мишей без хімікатів: несподіваний помічник знайдеться вдома

11:17

Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі: коли вони повернуться в Україну

11:08

Любовний гороскоп на 2–8 листопада: Стрільцям — нові почуття, Терезам — вибір

10:59

"Заміну собі маю": Сергій Танчинець зворушив талантом 17-річної донькиВідео

Реклама
10:55

Ожеледь і крижані дощі замість снігу: якою буде погода в Україні взимку

10:55

Гороскоп Таро на завтра, 1 листопада: Близнюкам — питання, Тельцям — щастя

10:46

Три знаки зодіаку можуть незабаром розбагатіти: на кого чекає фінансовий успіх

10:42

Китайський гороскоп на 2–8 листопада: Мавпам — успіх, Щурам — несподіванки

10:24

Гороскоп Таро на тиждень 2–8 листопада: Скорпіонам — рішучість, Левам — удача

10:20

Як швидше висушити випраний одяг та заощадити місце на сушарці

10:15

В'ячеслав із "Майстер-шеф" вийшов на зв'язок: що з ним сталося

09:58

Кого з російських артистів-путіністів наздогнала карма: смерті та самогубства

09:53

До будинку Пугачової проникли і залишили послання — деталі

09:41

РФ вночі атакувала Україну дронами з шести напрямків: скільки цілей збила ППО

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти