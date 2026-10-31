'Графіки дуже жорсткі': деталі різкого погіршення ситуації із відключеннями світла

Ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровщини, Києва та Київської області.

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В Україні пошкодження внаслідок обстрілів з боку РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути

Енергосистема вже зазнає нових атак з боку РФ

Через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною в багатьох регіонах країни, зокрема й у Києві.

Як повідомили в прес-центрі "Укренерго", наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнає нових атак з боку РФ.

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"Незважаючи на це, енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Аварійно-відновлювальні роботи ведуться скрізь, де це дозволяє ситуація з безпекою. Усі залучені сторони спільно координують свої дії щодо ліквідації наслідків атак ворога. Усі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та поліпшення ситуації з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.

Що кажуть у Міненерго

За даними Міненерго, в ніч з 30 на 31 жовтня ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровщини, Києва та Київської області. Повторні атаки суттєво ускладнили відновлювальні роботи.

"Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонтні роботи були вже майже завершені. В результаті цього значна кількість споживачів досі залишається без електропостачання. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, незважаючи на постійні повітряні тривоги та складну ситуацію з безпекою", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

Подробиці ударів РФ

Вчора ворог завдав нищівних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ, повідомив прес-центр ДТЕК.

Як зазначається, ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.

Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи ведуться безперервно, коли дозволяє ситуація з безпекою, йдеться в повідомленні.

"Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації утримувати систему в рамках графіків і не вдаватися до екстрених відключень", - додали в ДТЕК.

Росія готує масштабні удари по енергетиці України

За даними The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план атак на енергетичну інфраструктуру країни. Документ передбачає застосування до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб для ураження підстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Окрема частина плану, як стверджується, спрямована на зупинку трьох діючих українських АЕС. Для цього Росія розглядає удари по розподільних пристроях, що з'єднують станції з енергосистемою країни.

Як писав "Главред", раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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