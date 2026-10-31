Морози до -5 і мокрий сніг: коли в Україну увірветься справжній холод

Холодне повітря прийде із заходу та півночі, а пік негоди припаде на 6-7 листопада.

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Коли в Україні випаде перший сніг / фото: УНІАН

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Коли в Україні почнуться нічні заморозки

У яких областях може випасти перший сніг

Після аномально теплого жовтня в Україну прийдуть перші нічні заморозки, а 6-7 листопада в низці областей можливий мокрий сніг. Різка зміна погоди стартує вже на початку наступного тижня. Про це заявив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі Телеграф.

За його оцінкою, зміна температурного режиму охопить усю країну, але не одночасно.

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"З 4 листопада в Україні почне відчутно холоднішати. Холодне повітря спочатку дістанеться західних і північних областей, а протягом наступних днів пошириться на решту території України", - наголосив він.

Погода в Україні 3 листопада / фото: meteoprog

Денна температура становитиме переважно +3…+9 градусів, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -3…+3 градцсів.

Ще відчутніше похолодає наприкінці першої декади місяця. З 7 по 10 листопада нічна температура здебільшого триматиметься в межах 0…-5 градусів, тоді як вдень показники суттєво не зміняться.

Де може випасти перший сніг

Пік негоди припаде на 6-7 листопада: саме тоді територію країни перетне холодний атмосферний фронт із короткочасними опадами.

"У північних, північно-східних областях та Карпатах дощ місцями переходитиме в мокрий сніг. Подекуди він навіть зможе ненадовго вкрити землю шаром завтовшки 0,5-4 см. На півдні країни натомість переважатимуть дощі та мряка", - зазначає Кібальчич.

Проходження фронту супроводжуватиметься посиленням вітру. Місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Чи довго триватиме похолодання

Уже 8-10 листопада опади поступово припиняться. Погоду в Україні визначатиме антициклон, тож істотних дощів чи снігу синоптик у цей період не очікує.

Попри різкий контраст із теплим жовтнем, температура залишатиметься типовою для цієї пори року. Місцями показники опустяться на 1-3 градуси нижче кліматичної норми.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що погода в Україні 31 жовтня та 1 листопада буде відносно теплою, але місцями з дощами та похмурим небом. Погодні умови будуть формуватися під впливом південного циклону, а також малоградієнтного поля підвищеного тиску.

В Укргідрометцентрі заявили, що найближчими днями не прогнозується одночасне поширення снігу та сильних морозів на всій території України.

Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіда, що погода в Україні цієї зими очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів. Але при цьому розраховувати на великий сніжний покрив не варто через переважання теплого повітря з Атлантики.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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