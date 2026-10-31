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"Прирівняла потяг до їжі з педофілією": Alyona Alyona потрапила у гучний скандал

Христина Трохимчук
31 жовтня 2026, 13:49
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Артистка зробила некоректне порівняння після особистого зриву.
Альоня Альоня - скандал
Alyona Alyona - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Ви дізнаєтеся:

  • Alyona Alyona порівняла потяг до їжі з педофілією
  • Яку реакцію викликала заява реперки в соцмережах

Відома українська реперка та авторка пісень Alyona Alyona, яка нещодавно перенесла баріатричну операцію зі зменшення шлунка, опинилася в епіцентрі гучного скандалу. Артистка викликала хвилю обурення в мережі після того, як в Instagram публічно порівняла непереборний потяг до їжі з педофілією.

Скандал розгорівся після того, як Alyona Alyona поділилася з підписниками, що зірвалася з дієти. Після операції лікар дозволив їй вживати лише воду та протеїн, однак реперка не втрималася і з’їла невеликий шматочок млинця, приготованого мамою. Цей інцидент спонукав виконавицю до роздумів про природу неконтрольованих бажань.

відео дня
Скандальне відео Alyona Alyona викликало обурення в мережі
Скандальне відео Alyona Alyona викликало обурення в мережі / скрін з відео

"Є люди зі пристрастями. Коли потяг до чогось сильний. І це стосується не тільки їжі. Я навіть прирівняла цей потяг до їжі з педофілією. Єдине, педофілія - це коли ти шкодиш іншій людині, якщо дивитися глобально, а їжа - собі. Ти, як і той хворий чоловік, не контролюєш це. Ти це бачиш і хочеш. Ти повинен відмовляти собі в цьому все життя", - заявила виконавиця.

Хоча артистка швидко видалила скандальні сторіс, користувачі встигли поширити їх на платформі Threads, де здійнялася хвиля критики. У коментарях виконавиці дорікали за те, що некоректно порівнювати залежність, яка шкодить лише тобі, з тією, що штовхає на злочини проти неповнолітніх.

Зіткнувшись із негативною реакцією, реперка записала відео з поясненнями. Вона наголосила, що не намагалася виправдати злочинців, а лише хотіла звернути увагу на проблему людей із вродженими "порушеннями", які страждають від компульсивного переїдання з самого дитинства. За словами зірки, вона сама все життя бореться з цією проблемою і мріє про наукові прориви, які допоможуть у боротьбі з різними залежностями.

Alyona Alyona - баріатрична операція
Alyona Alyona - баріатрична операція / скрін з відео

"Потяг людини, яка сидить над тарілкою, плаче й переїдає, для мене такий самий страшний. Я відчуваю його біль. Але виходить, що для більшості внутрішні страждання людини, яка завдає собі шкоди, не близькі, не значущі й мінімальні. У моїх сторіз ніде не йшлося про дію. Ані про виправдання, ані про будь-яке знецінення. Мені б хотілося, щоб людям, які страждають через потяг, можна було один раз зробити укол і виправити це", - підкреслила реперка.

Вона - це вона
Alyona Alyona / інфографіка: Главред

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Про персону: Alyona Alyona

Alyona Alyona (справжнє ім'я - Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом із Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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