"Прирівняла потяг до їжі з педофілією": Alyona Alyona потрапила у гучний скандал

Артистка зробила некоректне порівняння після особистого зриву.

https://glavred.net/stars/priravnyala-tyagu-k-ede-s-pedofiliey-alyona-alyona-popala-v-gromkiy-skandal-10808492.html Посилання скопійоване

Alyona Alyona - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Ви дізнаєтеся:

Alyona Alyona порівняла потяг до їжі з педофілією

Яку реакцію викликала заява реперки в соцмережах

Відома українська реперка та авторка пісень Alyona Alyona, яка нещодавно перенесла баріатричну операцію зі зменшення шлунка, опинилася в епіцентрі гучного скандалу. Артистка викликала хвилю обурення в мережі після того, як в Instagram публічно порівняла непереборний потяг до їжі з педофілією.

Скандал розгорівся після того, як Alyona Alyona поділилася з підписниками, що зірвалася з дієти. Після операції лікар дозволив їй вживати лише воду та протеїн, однак реперка не втрималася і з’їла невеликий шматочок млинця, приготованого мамою. Цей інцидент спонукав виконавицю до роздумів про природу неконтрольованих бажань.

відео дня

Скандальне відео Alyona Alyona викликало обурення в мережі / скрін з відео

"Є люди зі пристрастями. Коли потяг до чогось сильний. І це стосується не тільки їжі. Я навіть прирівняла цей потяг до їжі з педофілією. Єдине, педофілія - це коли ти шкодиш іншій людині, якщо дивитися глобально, а їжа - собі. Ти, як і той хворий чоловік, не контролюєш це. Ти це бачиш і хочеш. Ти повинен відмовляти собі в цьому все життя", - заявила виконавиця.

Хоча артистка швидко видалила скандальні сторіс, користувачі встигли поширити їх на платформі Threads, де здійнялася хвиля критики. У коментарях виконавиці дорікали за те, що некоректно порівнювати залежність, яка шкодить лише тобі, з тією, що штовхає на злочини проти неповнолітніх.

Зіткнувшись із негативною реакцією, реперка записала відео з поясненнями. Вона наголосила, що не намагалася виправдати злочинців, а лише хотіла звернути увагу на проблему людей із вродженими "порушеннями", які страждають від компульсивного переїдання з самого дитинства. За словами зірки, вона сама все життя бореться з цією проблемою і мріє про наукові прориви, які допоможуть у боротьбі з різними залежностями.

Alyona Alyona - баріатрична операція / скрін з відео

"Потяг людини, яка сидить над тарілкою, плаче й переїдає, для мене такий самий страшний. Я відчуваю його біль. Але виходить, що для більшості внутрішні страждання людини, яка завдає собі шкоди, не близькі, не значущі й мінімальні. У моїх сторіз ніде не йшлося про дію. Ані про виправдання, ані про будь-яке знецінення. Мені б хотілося, щоб людям, які страждають через потяг, можна було один раз зробити укол і виправити це", - підкреслила реперка.

Alyona Alyona / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк вперше стали батьками. Актриса народила сина 28 жовтня, однак через багаторічну хронічну хворобу медикам довелося вдатися до оперативного втручання, щоб зберегти здоров’я породіллі.

Також Сергій Танчинець продемонстрував вокальні успіхи своєї 17-річної доньки Анастасії. Дівчина зворушливо переспівала відому композицію "Брехня" гурту "Бумбокс", викликавши справжній фурор серед підписників лідера гурту "Без Обмежень".

Читайте також:

Про персону: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я - Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом із Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред