Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

Зростання тарифів пов'язане з прив'язкою до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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​ На який тариф чекає різке подорожчання вже з травня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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З 3 травня 2025 року в Україні значно зросте вартість апостиля на офіційні документи

Зміни стосуються документів судів, архівів, юстиції та нотаріально засвідчених паперів

З 3 травня 2025 року українцям доведеться значно більше платити за апостиль — спеціальний штамп, необхідний для офіційного визнання документів за кордоном. Нові тарифи вже оприлюднило Міністерство юстиції України. Зміни стосуються документів судів, архівів, юстиції, а також паперів, засвідчених нотаріусами.

Вартість оформлення апостиля для фізичних осіб становитиме 610 гривень, а для юридичних — 1060 гривень.

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До цього часу ціна залишалася незмінною з 2003 року й складала всього 51 гривню, що робить нові розцінки в 12–20 разів вищими, залежно від типу заявника.

Як пояснив народний депутат Ігор Фріс у Facebook, нові тарифи прив’язують до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня кожного року.

"Плата за апостиль (спеціальний штамп, який підтверджує дійсність офіційного документа за кордоном) не змінювалась з 2003 року. Вона була всього 51 гривня. Тепер вартість зросте: для фізичних осіб – до 610 гривень, для юридичних осіб – до 1060 гривень. Це рішення почне діяти з 3 травня 2025 року", - пише депутат.

Як висновок, апостиль для фізичних осіб обходитиметься в 0,2 прожиткового мінімуму, а для юридичних — у 0,35. Підсумкова сума округлятиметься до 10 гривень.

Апостиль потрібен на різні типи документів: дипломи, свідоцтва про народження чи шлюб, судові постанови, медичні довідки тощо. Часто потрібно подвійне апостилювання — на оригінал і на переклад.

Ріст тарифів в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку. Передбачається початок поступового приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року.

В той же час у Міненерго повідомляли, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги.

Однак українцям можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло. Зазначається, що споживачі ризикують залишитися без електроенергії не лише через несвоєчасну оплату рахунків, а й з інших причин.

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Що таке Міністерство юстиції України? Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

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