У РФ заявили про нові домовленості з Україною: про що йдеться

Дружина американського лідера Дональда Трампа вперше прокоментувала завершення евакуації мешканців Олешок.

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Меланія Трамп прокоментувала операцію в Олешках / Колаж: Главред, фото: 34 ОБмРП, sprotyv.org.ua

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У РФ заявляють про досягнення домовленості з Україною щодо проведення нових місій

Дружина Трампа висловила надію на встановлення сталого миру в Україні

Російська омбудсменка Яна Лантратова заявила про досягнення з Україною домовленості щодо проведення регулярних гуманітарних місій.

Зокрема, після завершення гуманітарної місії в Олешках Лантратова заявила, що продовжить співпрацю з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, а гуманітарні місії стануть регулярними, повідомляють російські ЗМІ.

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"З Україною досягнуто домовленості про регулярні гуманітарні місії в Олешках Херсонської області", - зазначила вона.

Зазначимо, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував зробити гуманітарні місії під координацією першої леді США Меланії Трамп регулярними.

Реакція Меланії Трамп

Успішна місія з евакуації мешканців Олешок, яка завершилася 31 жовтня, дає надію на встановлення сталого миру між Україною та РФ, написала перша леді США Меланія Трамп у соцмережі X.

Важливо, що дружина американського лідера Дональда Трампа вперше прокоментувала завершення евакуації мешканців Олешок, якій вона сприяла протягом усього часу.

"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну", - зазначила Меланія Трамп.

Крім того, вона зробила репост повідомлення українського омбудсмена Дмитра Лубінця про завершення місії з порятунку людей.

Зазначимо, що саме Меланія Трамп була однією з публічних прихильниць запровадження режиму припинення вогню в районі Олешок, щоб врятувати заблокованих там мирних жителів.

"Разом ми можемо побудувати мирну планету, світ, сповнений надій для наших дітей", - додала дружина президента США.

Раніше "Главред" повідомляв, що, за даними BILD, російські війська, ймовірно, користуються тимчасовим перемир’ям у районі Олешок, щоб підготувати масштабну наступальну операцію, можливо, навіть спробу висадки в Херсоні.

Нагадаємо, раніше російська армія завдала авіаударів по Херсону. Загинув 64-річний водій швидкої допомоги, серед постраждалих - діти. У результаті повторного авіаудару постраждала жінка-парамедик.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні. У результаті удару загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.

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Про персону: Меланія Трамп Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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