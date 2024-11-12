Сирський зустрівся зі Стерненком та іншими волонтерами: про що говорили

Під час зустрічі було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України.

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Сирський провів зустріч / Колаж: Главред, фото:facebook.com/sternenko

Ключові тези:

Олександр Сирський провів зустріч з волонтерами

Сергій Стерненко прийшов обговорити питання військових

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зустрівся з представниками громадськості. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як відомо, на зустрічі були присутні волонтери - Ігор Лаченков та Сергій Стерненко, Любов Шипович – засновниця благодійного фонду Dignitas, та правозахисниця і співзасновниця ГО "Принцип" Любов Галан.

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Також у зустрічі брали участь начальник Військової служби правопорядку у ЗС України полковник Віталій Левченко та начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗС України полковник Андрій Мартинов.

Під час зустрічі було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України.

"Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії. Учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії.", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Сергій Стерненко зі свого боку повідомив, що пішов на зустріч, щоб особисто проговорити усі проблемі питання, які озвучує вже тривалий час.

"Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо. Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання", – пояснив волонтер.

Скандал Стерненка та Сирського - що відомо

Як раніше писав Главред, відомий український волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що його нібито оголосили у розшук через неявку у ТЦК. Волонтер у всьому звинувачує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Стерненко писав, що історія з його розшуком – пряма вказівка Сирського, який наче б то образився за вимоги провести армійську реформу.

"Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами.", - повідомляв волонтер.

Він зазначає, що йому надіслали повістку нібито за адресою, де Стерненко не проживає, яку не надавав і яка не є адресою прописки. Після його неявки у ТЦК, волонтер був оголошений у розшук.

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Хто такий Сергій Стерненко? Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

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