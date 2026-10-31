"Натягнути обличчя": Настя Каменських показала зморшки

Співачка зізналася, чому відмовляється від ботоксу.

https://glavred.net/stars/natyanut-lico-nastya-kamenskih-pokazala-morshchiny-10808537.html Посилання скопійоване

Настя Каменських - як виглядає зараз / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Як виглядає Настя Каменських без макіяжу

Чому співачка не робить ботокс

Співачка Настя Каменських здивувала шанувальників відвертими кадрами, показавши в Instagram своє обличчя практично без макіяжу і не приховуючи природних вікових змін.

Виконавиця заявила, що ніколи не робила ін'єкцій, тому її обличчя старіє природним шляхом. За словами зірки, на шкірі можна помітити зморшки, пігментні плями від сонця, комедони, а також перші ознаки провисання тканин. Під час зйомки вона лише злегка підкреслила вилиці коректором, нафарбувала губи та додала олівець.

відео дня

Настя Каменських без макіяжу / скрін з відео

"Я нічого не робила. Подивіться, що зараз відбувається з моєю шкірою. Я ніколи в житті не робила ботокс. Ніколи нічого не робила. Дивіться, ось мої зморшки. Зараз у мене обличчя не нафарбоване, я лише додала коректор, щоб підкреслити вилиці, нафарбувала губи та олівцем. У мене веснянки, сонячні плями, є комедони, шкіра трохи починає провисати", - поділилася артистка.

Свою неприязнь до ботоксу Настя пояснила двома причинами. По-перше, вона від природи дуже емоційна і боїться, що ін’єкції обмежать її міміку. По-друге, співачка вважає, що подібні препарати можуть шкодити природному бар’єру шкіри. При цьому до пластичної хірургії Каменських ставиться лояльно і допускає, що в майбутньому може зважитися на операцію.

Настя Каменських показала зморшки / скрін з відео

"Я взагалі не можу зрозуміти, як мені зробити цей ботокс… Я цього не хочу, я проти цього. Я потім буду ходити беземоційно. Я проти цього. Я не хочу цього робити, мені це не цікаво. Щодо операцій, я думаю, це класно… Зробити точково. Я думаю, що прийду до цього, захочу собі натягнути обличчя", - сказала співачка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Alyona Alyona потрапила під шквал критики через своє відео. Виконавиця, яка проходить реабілітацію після операції зі зменшення шлунка, порівняла харчовий розлад із педофілією, чим спровокувала масштабний хейт у мережі.

Також Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк поділилися радісною новиною - 28 жовтня у пари народився первісток. Через проблеми зі здоров’ям і хронічні болі актрисі довелося відмовитися від природних пологів заради безпеки.

Читайте також:

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Співачка потрапляла в гучні скандали через те, що продовжувала використовувати російську мову та виконувати російськомовні хіти на закордонних концертах після початку повномасштабного вторгнення. Також Каменських заявила, що через перехід на українську мову в її горлі утворилася кіста, через яку виконавиця ледь не втратила голос і скасувала тур.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред