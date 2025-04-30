Американці несподівано виставили Україні умову щодо угоди про копалини - FT

Угода між США та Україною про корисні копалини опинилася під загрозою зриву.

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Свириденко під час перельоту отримала нову вимогу від США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Що відбулося, коротко:

Угода з США про мінерали опинилася під загрозою зриву

США вимагають підписання двох документів одночасно

Україна наполягає на ратифікації угоди про фонд у Раді

Перемовини між Україною та США щодо стратегічної угоди про корисні копалини зіткнулися з несподіваними труднощами на фінальній стадії. Як повідомляє The Financial Times з посиланням на джерела, Вашингтон висловив занепокоєння, що чинна версія документа "може знизити прозорість та підзвітність". Підписання угоди, заплановане на середу, наразі під питанням.

США вимагають, щоб Україна одночасно підписала як рамкову угоду, так і детальну домовленість щодо інвестиційного фонду. Українська сторона наполягає: другий документ має пройти ратифікацію у Верховній Раді, тому його підписання зараз неможливе.

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Згідно з джерелами, напруга загострилася під час візиту віцепрем’єрки та міністерки економіки Юлії Свириденко до Вашингтона. Команда американського міністра фінансів Бессента, за інформацією FT, поставила ультиматум: або всі документи підписуються одразу, або міністерка повертається до Києва.

"Джерело видання каже, що проблеми виникли, коли міністр економіки Свириденко вже летіла до Вашингтона, і команда міністра фінансів США Бессента повідомила їй, що вона повинна бути готова підписати всі угоди або повернутися додому", - пише Financial Times.

Один із українських чиновників назвав позицію США "непримирною" й оцінив шанси на досягнення домовленості "трохи вище за 50%".

Угода про мінерали на фінішній прямій?

Як повідомляв Главред, сьогодні стало відомо, що Україна готова підписати угоду зі США щодо природних ресурсів уже найближчими днями. Про це писав Bloomberg із посиланням на джерело, обізнане з переговорами. За словами співрозмовника агентства, проєкт домовленості вже фіналізовано, а підписання може відбутися вже в середу.

У межах угоди планується створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами в Україні. Міністерка економіки України Юлія Свириденко вирушила до Вашингтона для участі в церемонії підписання.

Раніше цього року спроба підписання угоди зірвалася через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом у Білому домі. Згодом Зеленський зустрічався з американським лідером у Ватикані перед похоронами Папи Римського Франциска.

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