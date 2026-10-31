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Київ може отримати ракети для Patriot раніше обіцяного США: Зеленський про деталі

Олексій Тесля
31 жовтня 2026, 22:27
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Україна може отримати частину ракет із запасів партнерів раніше, ніж надійдуть американські поставки.
Patriot, Зеленський
Володимир Зеленський оприлюднив ймовірний сценарій отримання ракет для систем Patriot / Колаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяв Зеленського:

  • Україна обговорить з партнерами можливість тимчасового надання ракет
  • Передбачається подальше повернення ракет за рахунок американського пакету з 500 шт

Президент Володимир Зеленський планує обговорити з окремими партнерами можливість тимчасового надання Україні 10–30 ракет для протиповітряної оборони з подальшим поверненням їх за рахунок американського пакету з 500 ракет PAC-3.

"Кілька разів під час цієї війни ми проводили в рамках різних переговорів операцію, коли ви обмінюєтеся чергами. Я спробую це зробити з деякими партнерами: коли цей пакет на 500, ми зможемо десь у когось взяти 10, 20, 30 (ракет – ред.) підписати відповідні гарантії, договори, що потім із того американського пакету ми будемо повертати з якимись відсотками або, можливо, без відсотків", - заявив глава держави під час спілкування з українськими ЗМІ у Стамбулі, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, така схема дозволила б Україні отримати частину ракет із запасів партнерів раніше, ніж надійдуть американські поставки. Зеленський зазначив, що поставки ракет у рамках американської пропозиції відкладені на кілька років через особливості виробництва та досить повільну готовність США ділитися ракетами зі своїх запасів.

Президент підкреслив, що така швидкість не дозволить забезпечити достатній рівень захисту українців. Він також зазначив, що значна частина комплексів протиповітряної оборони наразі спрямована на Близький Схід.

"Ми вдячні Сполученим Штатам Америки. Це дуже хороша пропозиція. Безумовно, потрібно збирати кошти на цю пропозицію. Я впевнений, що ми знайдемо фінансування завдяки нашим партнерам, насамперед європейським", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна продовжуватиме роботу з отримання засобів ППО в рамках двосторонніх угод з європейськими та іншими країнами, оскільки розраховувати лише на американські поставки недостатньо.

Київ може отримати ракети для Patriot раніше обіцяного США: Зеленський про деталі
/ Главред

ЗМІ розкрили нові подробиці поставок ракет Patriot для України

Україна може отримати 500 протиракет PAC-3 MSE для американських комплексів Patriot вартістю близько 2,1 млрд доларів не раніше 2030 року. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому питання організації спільного виробництва боєприпасів безпосередньо на українській території поки що залишається відкритим. Як зазначається у публікації, Пентагон ще не ухвалив остаточного рішення щодо надання Києву ліцензії на випуск цих ракет. Наразі американське оборонне відомство має намір продовжити вивчення такої можливості.

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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