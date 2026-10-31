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Москва під атакою дронів: біля аеропорту "Шереметьєво" спалахнула пожежа

Руслана Заклінська
31 жовтня 2026, 16:19оновлено 31 жовтня, 17:07
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Після повідомлень про загрозу безпілотників біля московського аеропорту Шереметьєво здійнявся дим.
Москва під атакою дронів: біля аеропорту 'Шереметьєво' спалахнула пожежа
Пожежа біля аеропорту "Шереметьєво" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/astrapress

Коротко:

  • Біля аеропорту "Шереметьєво" в Москві виникла пожежа
  • Безпілотник міг упасти приблизно за два кілометри від летовища
  • Росавіація тимчасово призупиняла роботу аеропорту

Поблизу міжнародного аеропорту 'Шереметьєво" в Москві виникла пожежа. У Задимлення зафіксували на тлі повідомлень про загрозу безпілотників у регіоні. Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

Cпочатку в районі аеропорту оголосили повітряну тривогу, після чого неподалік помітили задимлення. Збитий безпілотник, імовірно, впав приблизно за два кілометри від летовища.

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Також припускають, що ціллю атаки могла бути розташована неподалік нафтобаза "Роснєфті". Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Водночас аналітики OSINT-проєкту ASTRA встановили, що осередок пожежі розташований у лісі на північ від "Шереметьєво", поруч зі складом пально-мастильних матеріалів "ТЗК Шереметьєво".

Росавіація повідомляла про тимчасове призупинення роботи Шереметьєво. Водночас московські аеропорти Домодєдово та Внуково продовжували працювати за погодженням із відповідними органами.

У самому Шереметьєво заперечили, що 31 жовтня в аеропорту оголошували повітряну тривогу. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 15 безпілотників на підльоті до столиці РФ.

Які об'єкти РФ стануть новими цілями - думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду розповів, що Україна може тимчасово змінити фокус далекобійних ударів по Росії та замість нафтопереробних заводів обрати інші стратегічні об’єкти. Це допомогло б не загострювати відносини з Білим домом напередодні 3 листопада.

На рішення Києва можуть впливати блокування законопроєкту Ліндсі Грема, обмеження швидкості супутникового зв’язку Starlink і критика з боку Дональда Трампа. Дипломат визнав, що сукупність цих чинників створює для України складнощі, особливо на тлі російських атак на цивільну інфраструктуру.

Москва під атакою дронів: біля аеропорту 'Шереметьєво' спалахнула пожежа
Карта російських НПЗ / Інфографіка: Главред

"Якщо Росія знищує Епіцентр чи JYSK, то можна з упевненістю сказати, що це війна, спрямована на знищення української економіки. Нинішня війна Росії проти України має геноцидний характер, адже Москва намагається позбавити нас можливості жити та функціонувати як нормальна держава", - наголосив він.

Огризко вважає, що найближчими днями Києву варто уникати загострення суперечностей із Трампом і тимчасово обрати інші цілі для ударів. Серед можливих об’єктів він назвав газорозподільні станції, підприємства теплової та електричної енергетики, дата-центри й маркетплейси. На думку дипломата, такі атаки також можуть впливати на Росію, хоча важелів тиску буде менше, ніж у разі ударів по НПЗ.

Удари по РФ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський анонсував розширення зони ураження українських ударів у відповідь по території РФ. За його словами, у зоні досяжності перебувають об’єкти від Ямалу до Західного Сибіру.

Моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що вранці 31 жовтня в Уфі прогриміли вибухи в промисловій зоні та виникли масштабні пожежі. НПЗ входить до Уфімського нафтопереробного комплексу зі сукупною потужністю 23,5 млн тонн сировини на рік.

У Генштабі повідомили, що у ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони поцілили у комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області. За повідомленням, ураження було здійснено ракетами "Нептун"' і дронами. Підтверджено займання складу готової продукції та пошкодження чотирьох виробничих цехів.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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