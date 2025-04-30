"Велика гра в шахи": Кузан сказав, де армія РФ завдасть нового удару

Якщо окупанти помічають слабке місце, то протягом тижня-двох починають перекидати туди резерви, намагаючись розвинути наступ.

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Україна змушена одночасно і воювати, і реформувати армію / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/Kuzan.Sergii

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Цілі РФ залишаються незмінними

Покровська операція фактично провалилася

Окупанти намагаються прориватися там, де у ЗСУ провалена оборона

Голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан розповів про напрямки на фронті, на яких армія РФ може закріпитися.

За його словами, головна мета армії РФ залишається незмінною - це повна окупація Донецької області. Але окупанти вже не вклалися у свої графіки. Зараз усе залежить від підготовки майбутнього російського удару.

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"Якщо подивитися на їхні плани, то серед основних цілей було захоплення Покровська, Торецька та Часового Яру. Далі вони мали намір просуватися з півдня на північ у бік міської агломерації. Операцію на Покровському напрямку фактично провалено. Тепер вони знову розтягують свої сили і використовують тактику "тарганячого просування" - дрібними наступами там, де це можливо", - сказав Кузан в інтерв'ю Главреду.

Голова Українського центру безпеки і співробітництва пояснив, що стратегія РФ зрозуміла: там, де в нас буде провал в обороні - де підрозділи недоукомплектовані, де відбувається ротація або де вони потрапляють на стик підрозділів - вони намагаються пробиватися.

Якщо окупанти помічають слабке місце, то протягом тижня-двох починають перекидати туди резерви, намагаючись розвинути наступ, а після цього російська пропаганда оголошує, що "це було частиною плану".

"Тобто зараз вони [окупанти] намагаються промацати нашу оборону, сподіваючись, що ударні українські підрозділи будуть перекинуті в Покровськ, і десь на інших ділянках фронту утвориться "діра". Це справді велика гра в шахи, де і в нас обмежені сили та резерви", - сказав Кузан.

Він додав, що ЗСУ переходять на корпусну систему і намагаються вибудувати таку ділянку фронту, яка буде більш стійкою.

"Йдеться про те, щоб зменшити кількість дрібних, самостійних підрозділів і натомість об'єднати їх у більші формування. Це дасть змогу сконцентрувати ресурси на меншій кількості напрямків і забезпечити кращий контроль над смугою бойового зіткнення. У такому разі й у росіян буде менше можливостей для маневру. Однак здійснити такий перехід надзвичайно складно", - сказав Кузан.

За його словами, у мирний час перехід на корпусну систему був би набагато простішим, адже йдеться про створення нових, великих з'єднань. А в поточній ситуації Україна змушена одночасно і воювати, і реформувати армію. Це надзвичайно важке подвійне завдання - але його доведеться виконати, резюмував Кузан.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська захопили селище Суха Балка Бахмутського району Донецької області. Про це йдеться у звіті аналітиків проекту DeepState за 30 квітня.

В Інституті вивчення війни повідомили, що Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня. Зокрема, ЗСУ просунулися вздовж вулиці Центральної в південній частині Щербинівки (на захід від Торецька).

28 квітня російські ЗМІ заявили про нібито захоплення Кам'янки на Харківщині, однак у Силах оборони спростували це. Спікер Віктор Трегубов зазначив, що українські позиції в селі залишаються, а заяви РФ - чергова брехня на тлі боїв у районі.

Також українські військові 412 полку Nemesis знищили переправу росіян через річку Жеребець поблизу Сватового. Вона була важливим логістичним вузлом для ворога на Харківському напрямку.

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Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

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