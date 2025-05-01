Вперше з моменту повернення Трампа: в США схвалили продаж зброї Україні

Видання пише, що США потрібні важелі впливу як на Київ, так і на Москву.

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В США схвалили продаж зброї Україні / колаж: Главред, фото: defense.gov, Офіс президента

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В США хочуть дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України

Йдеться про продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів

Військова допомога США Україні триватиме

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що це сталося вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому, адже дотепер в адміністрації США вважали пріоритетом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом, а не військовою підтримкою.

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"Усі прямі комерційні продажі (DCS) працюють тихо, про них не оголошують публічно, як про продаж військової техніки за кордон. Новина тут у тому, що (продаж зброї США, - ред.) продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю відріже Україну", - сказав аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi.

Відомо, що інформація про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг.

Офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США.

Видання також додає, що військова допомога США Україні триватиме незалежно від того, чи йдеться про продовження попередніх пакетів допомоги, або використання президентського механізму екстреної передачі зброї.

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про своє прагнення до тривалого припинення вогню в Україні. Для досягнення цієї мети США потрібні важелі впливу як на Київ, так і на Москву", - сказав дослідник оборонної та безпекової політики в некомерційній, непартійній дослідницькій організації Rand Corporation Майкл Сесіре.

Допомога США / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The New York Times писало, що у Білому домі та Конгресі США не ведуться серйозні дискусії щодо подальшої підтримки України, попри те, що попередній пакет допомоги, який був підписаний ще Джо Байденом, уже завершується.

11 квітня на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке скликали Велика Британія і Німеччина, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

Крім того, 26 березня Франція поголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

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