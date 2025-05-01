Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Вперше з моменту повернення Трампа: в США схвалили продаж зброї Україні

Марія Николишин
1 травня 2025, 10:41
282
Видання пише, що США потрібні важелі впливу як на Київ, так і на Москву.
Вперше з моменту повернення Трампа: в США схвалили продаж зброї Україні
В США схвалили продаж зброї Україні / колаж: Главред, фото: defense.gov, Офіс президента

Головне:

  • В США хочуть дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України
  • Йдеться про продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів
  • Військова допомога США Україні триватиме

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що це сталося вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому, адже дотепер в адміністрації США вважали пріоритетом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом, а не військовою підтримкою.

відео дня

"Усі прямі комерційні продажі (DCS) працюють тихо, про них не оголошують публічно, як про продаж військової техніки за кордон. Новина тут у тому, що (продаж зброї США, - ред.) продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю відріже Україну", - сказав аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi.

Відомо, що інформація про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг.

Офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США.

Видання також додає, що військова допомога США Україні триватиме незалежно від того, чи йдеться про продовження попередніх пакетів допомоги, або використання президентського механізму екстреної передачі зброї.

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про своє прагнення до тривалого припинення вогню в Україні. Для досягнення цієї мети США потрібні важелі впливу як на Київ, так і на Москву", - сказав дослідник оборонної та безпекової політики в некомерційній, непартійній дослідницькій організації Rand Corporation Майкл Сесіре.

Вперше з моменту повернення Трампа: в США схвалили продаж зброї Україні
Допомога США / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The New York Times писало, що у Білому домі та Конгресі США не ведуться серйозні дискусії щодо подальшої підтримки України, попри те, що попередній пакет допомоги, який був підписаний ще Джо Байденом, уже завершується.

11 квітня на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке скликали Велика Британія і Німеччина, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

Крім того, 26 березня Франція поголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

Читайте також:

Що таке Kyiv Post?

KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп військова допомога
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Понад 20 дронів атакували Одесу: Зеленський жорстко відреагував на удар РФ

Понад 20 дронів атакували Одесу: Зеленський жорстко відреагував на удар РФ

12:57Україна
Опубліковано текст угоди про копалини – що вона передбачає

Опубліковано текст угоди про копалини – що вона передбачає

12:48Політика
Долар подорожчає: стало відомо, скільки коштуватиме валюта у травні 2025-го

Долар подорожчає: стало відомо, скільки коштуватиме валюта у травні 2025-го

12:34Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

Останні новини

12:57

Понад 20 дронів атакували Одесу: Зеленський жорстко відреагував на удар РФ

12:48

Опубліковано текст угоди про копалини – що вона передбачаєВідео

12:37

"Променева і хіміотерапія": співачка Камалія повідомила про свою онкологію

12:37

РФ може відкрити "другий фронт": Сунгуровський оцінив, де і коли Путін почне атаку

12:35

Україні загрожує нова російська атака найближчими днями: яке місто в небезпеці

Війна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - СунгуровськийВійна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - Сунгуровський
12:34

Долар подорожчає: стало відомо, скільки коштуватиме валюта у травні 2025-го

12:09

Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

12:06

У Києві лунають вибухи: РФ розкидала підступні касетні боєприпаси, є поранені

11:46

Чим відмити фарбу для волосся зі шкіри: копійчаний засіб для ідеальної краси

Реклама
11:45

Дружина Віктора Павліка у сльозах заговорила про другу вагітність

11:44

Трамп хоче угоду з "другом Володимиром": чому США не потрібна поразка РФ

11:39

Чи здатен Трамп юридично визнати Крим російським: названо важливий нюанс

11:31

Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

11:28

Китайський гороскоп на завтра 2 травня: Драконам - біль, Собакам - гнів

10:57

Бензин зі спиртом уже на АЗС: експерти попередили про ріст цін і небезпеку для автоВідео

10:41

Вперше з моменту повернення Трампа: в США схвалили продаж зброї Україні

10:39

Мир або 500% мита: у Сенаті придумали, як примусити Путіна закінчити війну

10:19

Потап обрав нову країну - що зробив репер і чим тепер займатиметься

10:06

Карта Deep State онлайн за 1 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:54

Що посадити вздовж паркану: яскравий живопліт вразить навіть сусідів

Реклама
09:52

Трамп зробив першу заяву після підписання угоди про копалини - деталі

09:38

Нові деталі переговорів: Україна готова частково погодитися на вимоги РФ

09:28

Гороскоп на завтра 2 травня: Ракам - приємний сюрприз, Козерогам - успіх

09:11

Зрадниця Регіна Тодоренко покинула РФ разом із сім'єю - причина

09:07

Трампа нарешті переконали, що Путін виставляє його дурнем - Politico

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

08:35

Скільки територій України потрапили в окупацію за квітень: у DeepState назвали цифри

08:19

Не досягла жодних успіхів: Келлог зробив гучну заяву про перемогу РФ у війні

08:10

Навіщо Путіну триденне "перемир'я"?Погляд

08:00

За путіністку Валерію візьметься СБУ - що вона витворила

07:42

Чіткий сигнал РФ: у США пояснили суть підписаного з Україною договору про надра

07:10

Математична головоломка, яка заплутає навіть геніїв: яке число після дорівнює

06:51

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - пораненіФото

06:10

Є хороша і погана новина про ТрампаПогляд

05:33

Вирішальний момент для смаку страви: коли треба додавати сіль у холодець

05:00

Карма в травні на боці ТОП-3 знаків: яких щасливчиків чекає нереальний успіх

04:30

Виконує дві функції: водіям розповіли про "зручний символ" на панелі авто

04:02

Яка перша назва ківі: як спочатку називали фрукт і чому його перейменувалиВідео

03:33

Парад Путіна під загрозою: у Раді говорять про можливість удару по Красній площі

03:30

Що робити, коли на порозі з'явилася жаба: священник здивував відповіддю

Реклама
02:26

Потрібна "маленька переможна війна": де може початися новий конфліктВідео

01:30

Меган Маркл розкрила значення дивного прізвиська, яке дала принцу Гаррі

00:54

Україна підписала угоду зі США: ЗМІ пояснили, чому це важливо для економіки

00:42

Одеса у вогні: місто під масованою атакою Шахедів

00:37

Збірна України вщент розгромила Румунію: українці шокувала господарів чемпіонатуВідео

00:12

Кабмін погодив умови угоди зі США: прибутки інвестуватимуть в економіку

30 квітня, середа
23:56

Що робити, якщо чухається ліва рука: прості дії, які притягнуть більше грошейВідео

23:44

Гері Олдмен уперше зізнався, чому вже 30 років йому соромно перед Демі Мур

23:38

Від плям не залишиться і сліду: як очистити подушку без пральної машини

23:04

Бруд сам злітає за секунди: чим відмити пальці після молодої картоплі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти