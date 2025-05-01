Одеса у вогні: місто під масованою атакою Шахедів

Що відомо:
- В Одесі прогриміли потужні вибухи
- Росіяни атакували місто Шахедами
- Унаслідок атаки пошкоджено будинки, почалися пожежі
У ніч на 1 травня в Одесі пролунала серія вибухів. Мер міста Геннадій Труханов підтвердив атаку на місто та закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.
Повітряні сили ЗСУ близько 23:40 у середу, 30 квітня, попереджали про фіксацію руху кількох груп ударних безпілотників противника з акваторії Чорного моря у бік Одеси та Чорноморська. В районі міста Одеса ближче до опівночі пролунали вибухи.
Телеграм-канал "Николаевский Ванек" писав, що на місто летить близько 12 ударних дронів.
У Мережі з'явились перші кадри з наслідками атаки на Одесу. Видно, що у будинках повилітали вікна. Машини та двір багатоповерхівки засипало уламками.
Дивіться відео з наслідками атаки на Одесу:
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено багато житлових будинків. У деяких місцях спалахнули пожежі.
"Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.
Місцеві ЗМІ також повідомляють про те, що під ударом була одна зі шкіл міста.
Дивіться відео з наслідками атаки на Одесу:
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, вирували пожежі, загинув чоловік. В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували в приватному секторі.
Як писав Главред, у ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань.
Нагадаємо, раніше ворог укотре атакував Київщину за допомогою БПЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Зазначається, що влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.
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