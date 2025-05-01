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Одеса у вогні: місто під масованою атакою Шахедів

Ангеліна Підвисоцька
1 травня 2025, 00:42оновлено 1 травня, 01:47
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Внаслідок атаки є "прильоти", на місцях вирують пожежі.
Шахед, атака РФ
Одеса під атакою Шахедів / колаж: Главред, фото: ДСНС України, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • В Одесі прогриміли потужні вибухи
  • Росіяни атакували місто Шахедами
  • Унаслідок атаки пошкоджено будинки, почалися пожежі

У ніч на 1 травня в Одесі пролунала серія вибухів. Мер міста Геннадій Труханов підтвердив атаку на місто та закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

Повітряні сили ЗСУ близько 23:40 у середу, 30 квітня, попереджали про фіксацію руху кількох груп ударних безпілотників противника з акваторії Чорного моря у бік Одеси та Чорноморська. В районі міста Одеса ближче до опівночі пролунали вибухи.

відео дня

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" писав, що на місто летить близько 12 ударних дронів.

У Мережі з'явились перші кадри з наслідками атаки на Одесу. Видно, що у будинках повилітали вікна. Машини та двір багатоповерхівки засипало уламками.

Дивіться відео з наслідками атаки на Одесу:

удар по Одессе
Одеса під атакою Шахедів / фото: скріншот

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено багато житлових будинків. У деяких місцях спалахнули пожежі.

"Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Місцеві ЗМІ також повідомляють про те, що під ударом була одна зі шкіл міста.

Дивіться відео з наслідками атаки на Одесу:

удар по Одессе
Одеса під атакою Шахедів / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, вирували пожежі, загинув чоловік. В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували в приватному секторі.

Як писав Главред, у ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань.

Нагадаємо, раніше ворог укотре атакував Київщину за допомогою БПЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Зазначається, що влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

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