"Був і відправила": Камалія зробила зізнання про бойфренда

Ви дізнаєтеся:
- Чому Камалія відмовляється ходити на побачення
- Як співачка вчинила зі своїм останнім бойфрендом
Українська співачка Камалія відверто висловилася про особисте життя. У розмові зі Славою Дьоміним артистка різко відповіла на питання про нових кавалерів після розлучення з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.
Виконавиця дала зрозуміти, що зараз її серце вільне, а витрачати час на випадкових залицяльників вона не має наміру. За словами Камалії, поки що на горизонті не з’явився чоловік, який заслуговував би на її увагу.
"Які побачення? Немає з ким зустрічатися. Немає того чоловіка, який був би гідний таких побачень", - різко заявила артистка.
Слава Дьомін нагадав співачці, що після розлучення у неї вже була спроба побудувати стосунки з іншим чоловіком. Камалія зізналася: роман із новим бойфрендом не приніс їй щастя, тому вона без жалю вирішила його закінчити.
"Був і відправила… Відправила, бо досить!", - відреагувала зірка.
Нагадаємо, у 2023 році Камалія оголосила про розлучення з Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу. У їхньому шлюбі народилися дві доньки-близнючки. Пізніше співачка намагалася налагодити особисте життя і навіть була заручена з новим обранцем, однак артистка втекла від нього, назвавши колишнього нареченого домашнім тираном.
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Про персону: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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