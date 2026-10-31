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"Був і відправила": Камалія зробила зізнання про бойфренда

Христина Трохимчук
31 жовтня 2026, 17:27
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Співачка різко висловилася щодо побачень після розставання з Мохаммадом Захуром.
Камалія - особисте життя
Камалія - особисте життя / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Камалія відмовляється ходити на побачення
  • Як співачка вчинила зі своїм останнім бойфрендом

Українська співачка Камалія відверто висловилася про особисте життя. У розмові зі Славою Дьоміним артистка різко відповіла на питання про нових кавалерів після розлучення з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Виконавиця дала зрозуміти, що зараз її серце вільне, а витрачати час на випадкових залицяльників вона не має наміру. За словами Камалії, поки що на горизонті не з’явився чоловік, який заслуговував би на її увагу.

відео дня

"Які побачення? Немає з ким зустрічатися. Немає того чоловіка, який був би гідний таких побачень", - різко заявила артистка.

Камалія - стосунки
Камалія - стосунки / скрін з відео

Слава Дьомін нагадав співачці, що після розлучення у неї вже була спроба побудувати стосунки з іншим чоловіком. Камалія зізналася: роман із новим бойфрендом не приніс їй щастя, тому вона без жалю вирішила його закінчити.

"Був і відправила… Відправила, бо досить!", - відреагувала зірка.

Камалія з Мохаммадом Захуром
Камалія з Мохаммадом Захуром / фото: instagram.com, Камалія

Нагадаємо, у 2023 році Камалія оголосила про розлучення з Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу. У їхньому шлюбі народилися дві доньки-близнючки. Пізніше співачка намагалася налагодити особисте життя і навіть була заручена з новим обранцем, однак артистка втекла від нього, назвавши колишнього нареченого домашнім тираном.

Камалія
Камалія / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що скандальна Настя Каменських поділилася з підписниками чесними знімками без фільтрів і косметики. Співачка наголосила, що виступає проти будь-яких "ін'єкцій краси" та пластики, вважаючи за краще старіти природно.

Також Alyona Alyona, яка нещодавно перенесла баріатричну операцію зі зменшення шлунка, опинилася в епіцентрі гучного скандалу. Артистка викликала хвилю обурення в мережі після того, як публічно порівняла непереборну тягу до їжі з педофілією.

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Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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