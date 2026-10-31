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Сили оборони вдарили "Нептунами" і дронами по Росії - куди влучили

Анна Косик
31 жовтня 2026, 14:49
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Україна уразила російське підприємство, яке виробляє паливо для "Смерчів" та "Ураганів".
Сили оборони вдарили 'Нептунами' і дронами по Росії - куди влучили
Українські військові завдали ударів вглиб РФ та тимчасово окупованих територій / Колаж: Главред, фото: ВМСУ, t.me/GeneralStaffZSU

Що повідомили у Генштабі:

  • У Ростовській області уражене підприємство ВПК РФ
  • На комбінаті зайнявся склад готової продукції
  • Військові послабили можливості РФ атакувати Україну РСЗВ

У ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського ВПК комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області країни-агресора Росії.

Як повідомили у Генштабі, ураження було комплексним. Українські військкові задіяли ударні дрони та ракетні війська: берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун".

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Сили оборони вдарили 'Нептунами' і дронами по Росії - куди влучили
Ракета Нептун / Інфографіка: Главред

"Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про уражений об'єкт

Комбінат "Каменський" виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем і авіаційних засобів ураження.

У Генштабі наголосили, що удари по виробництву твердого ракетного палива зменшують спроможність армії РФ обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

"Також уражено чотири склади матеріально-технічних засобів армії РФ, у районах Харцизька і Докучаєвська Донецької області, Нововасилівки Запорізької області та Новоайдара на Луганщині", - додали у відомстві.

Які об'єкти РФ стануть новими цілями для Україна - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, екс-міністра закордонних справ України, дипломата Володимира Огризка, Україна може на деякий час змістити фокус далекобійних атак із російських нафтопереробних заводів на інші стратегічні об'єкти, щоб не загострювати відносини з Білим домом напередодні 3 листопада.

Блокування законопроєкту Ліндсі Грема, обмеження швидкості супутникового зв'язку та різка критика з боку Трампа звужують простір для маневру Києва. Поєднання цих чинників відчутно б'є по Україні. Особливо на тлі масованих обстрілів, під які дедалі частіше потрапляють цивільні об'єкти.

Удари України вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 31 жовтня в місті Уфа Республіки Башкортостан прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку на промислову зону міста, де розташовані НПЗ.

Раніше аеродром у Волгоградській області РФ був атакований "Нептунами" 29 жовтня. На супутниковому знімку видно наслідки влучень у двох місцях стоянки, де розміщувалися Су-34.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував розширення зони ураження українських ударів у відповідь по території РФ. Вони поширюватимуться на "ще більш віддалені російські території".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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