РФ може готувати провокації в одній області: людей закликали бути пильними

Окупанти можуть порушити режим тиші, запроваджений для гуманітарної місії в Олешках, ще до його офіційного завершення.

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Росія може готувати провокації на Херсонщині / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

Росія готує інформаційне підґрунтя для можливих провокацій

Загроза атак зберігається навіть під час перемир'я

1 листопада херсонців закликають бути особливо пильними

Країна-агресор Росія може готувати провокації та порушення режиму тиші на Херсонщині. У російському інформаційному просторі з'являються провокативні заяви та вкиди. Про це повідомила Херсонська МВА.

Припинення вогню почало діяти о 03:00 27 жовтня і має тривати до 22:59 1 листопада 2026 року. Попри це, місцева влада оцінює ризик ворожих ударів як високий.

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Зазначається, що окупаційні медіа вже поширюють меседжі, які мають створити підґрунтя для можливих провокацій.

"Навіть за умов припинення вогню загроза російських атак залишається. Тому закликаю жителів Херсонської громади завтра, 1 листопада, бути особливо пильними та обережними", - йдеться у повідомленні.

Мешканцям громади радять уникати місць масового скупчення людей. Також варто утриматися від поїздок до "червоних зон" і районів із підвищеним рівнем ризику.

У МВА наголошують: не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попередження про загрозу ударів безпілотників. Без нагальної потреби краще не залишати безпечні місця, зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Херсон / Інфографіка: Главред

Як РФ використовує перемир’я на Херсонщині

Старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" говорив, що окупаційна армія країни-агресора Росії використовує перемир'я на Херсонщині для перегрупування своїх підрозділів.

За його словами, росіяни підтягують розрахунки БпЛА та всю інфраструктуру ближче до Дніпра для того, щоб потім завдавати ударів тактичними засобами на максимальну глибину підконтрольного Україні правого берега Дніпра.

"Обстановка по закінченню перемирʼя однозначно загостриться", - наголосив він.

Херсон - останні новини

Як повідомляв Главред, німецьке видання BILD писало, що російські війська, ймовірно, користуються тимчасовим перемир’ям навколо Олешок, щоб підготувати масштабну наступальну операцію, можливо навіть спробу висадки в Херсоні.

17 жовтня російська армія завдала авіаударів по Херсону. Загинув 64-річний водій швидкої допомоги, серед постраждалих - діти. У результаті повторного авіаудару постраждала жінка-парамедик.

19 серпня російські окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні. В результаті удару загинули четверо людей, ще п’ятеро - отримали поранення.

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Про персону: лейтенант "Алекс" Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" - Олександра, офіцер та автор Telegram-каналу "Офіцер+". "Алекс" навчався у військовому ліцеї, вищому військовому навчальому закладі. Після цього він почав захищати Україну на фронті, а повномасштабне вторгнення зустріч у Харкові, пише "Фокус". Нині Telegram-канал військового налічує понад 194 тисячі підписників. У ньому він висвітлює новини з фронту.

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