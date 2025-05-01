Опубліковано текст угоди про копалини – що вона передбачає

Проєкт угоди, який опублікував нардеп, містить 9 сторінок.

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Деталі угоди про копалини / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Коротко:

Опубліковано документ угоди про корисні копалини

Він стосується родовищ 57 мінералів

У ньому прописано положення про військову допомогу США

В Україні опублікували документ про корисні копалини та створення спільного зі США інвестиційного фонду, який, ймовірно, був підписаний у ніч на 1 травня. Текст проєкту угоди опублікував нардеп Ярослав Железняк.

Документ, який має бути ратифікований Верховною Радою, стосується родовищ 57 мінералів. Також у ньому прописано положення про військову допомогу США – вона може стати американським внеском до фонду.

відео дня

Проєкт угоди, який опублікував нардеп, містить 9 сторінок. Водночас попередній варіант, який готувався за ініціативи США в березні був на понад 90 сторінок.

Варто зауважити, що це лише перший документ із трьох. Після його ратифікації підуть договір між DFC та Агентством України та технічна частина щодо роботи фонду.

У документі зазначається, що у разі будь-якої невідповідності між законодавством України та угодою, переважну силу матиме угода. Уряд України погоджується, що він не може посилатися на положення свого внутрішнього законодавства як на виправдання будь-якого невиконання своїх зобов'язань за угодою.

Також, якщо США надаватимуть Україні нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги.

Шмигаль розповів про угоду щодо копалин - відео:

Крім того, в документі є конкретний перелік корисних копалин – загальний для тих, рента з яких буде поповнювати фонд, і тих, у видобуток яких матиме право вкладатися цей фонд. Йдеться про такі ресурси:

Метали (основні та кольорові):

алюміній

сурма

миш'як

берилій

вісмут

хром

кобальт

мідь

галій

германій

золото

гафній

індій

іридій

літій

магній

марганець

нікель

ніобій

паладій

платина

титан

Рідкісноземельні елементи (REEs):

церій

цезій

диспрозій

ербій

європій

гадоліній

гольмій

лантан

лютецій

неодим

празеодим

самарій

скандій

тербій

тулій

ітербій

ітрій

Інші хімічні елементи та мінерали:

барит

фтор

плавиковий шпат

родій

рутеній

телур

природний газ

нафта

Йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Цей перелік може бути розширений, але лише за взаємною згодою сторін.

Рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Угода про копалини - останні новини України

Як повідомляв Главред, 1 травня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписаний з Україною договір про створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції "історичною угодою про економічне партнерство" між країнами.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини обіцяє Штатам вигоду, що значно перевершує вкладені кошти.

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