США відмовились від скандальної вимоги в угоді про копалини з Україною

Україна та США досягли прогресу щодо угоди про корисні копалини, розповів Денис Шмигаль.

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Україна та США знайшли компроміс у спірному питанні угоди про копалини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключові тези Шмигаля:

Допомога США, надана до підписання угоди по корисні копалини, не буде враховуватися в документі

Угода повинна відповідати європейським зобов'язанням та не суперечити Конституції України

Над документом працюють юридичні команди, є хороший прогрес

У неділю, 27 квітня, під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні українська делегація досягла прогресу щодо угоди про корисні копалини. Американська допомога, надана до підписання цієї угоди, не буде враховуватися в остаточному документі. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Насичений візит, низка переговорів з ключовими фінансовими інституціями, включно з МВФ, Світовим банком та ЄБРР. Важлива зустріч із Міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами", - розповів він.

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Раніше президент США Дональд Трамп наполягав на тому, щоб Київ повернув кошти, отримані від США. Однак тепер ці вимоги були зняті.

За словами Шмигаля, юридичні команди США та України продовжують працювати над документом, але вже є "хороший прогрес".

"Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою Парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - заявив український прем'єр.

Крім цього, Шмигаль наголосив, що Україна і надалі отримуватиме підтримку від партнерів. За його словами, фінансування на 2025 рік повністю забезпечене, включаючи покриття дефіциту в 39 млрд доларів із допомоги міжнародних партнерів.

"Україна вже має підтверджені 50 млрд доларів доходів від заморожених російських активів, які ми використовуємо для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення. Але наша ціль — повна конфіскація", - додав Шмигаль.

​Що передбачала рамкова угода між Україною та США щодо надр / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини - новини за темою

Нагадаємо, 17 квітня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон і Київ підпишуть угоду щодо мінералів вже наступного четверга, 24 квітня. Він підкреслив, що угода вже узгоджена і Україна готова виконати всі її умови.

Також 18 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтверджує намір укласти угоду про економічне партнерство між двома країнами. Як повідомила перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко, цей крок є важливим для створення Фонду інвестицій у відновлення України

Як повідомляв Главред, нещодавно президент США Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського терміново підписати стратегічну угоду зі США щодо рідкісноземельних металів. Відповідне звернення Трамп опублікував у соцмережі Truth Social, зазначивши, що підписання угоди затримується вже на три тижні.

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Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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