Після гучного скандалу з чатом Signal: радник Трампа йде у відставку - ЗМІ

Основне:
- Радник Трампа з нацбезпеки Волц і його заступник пішли у відставку
- Поки невідомо, хто був ініціатором такого рішення
Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц залишить посаду в Білому домі. У відставку також піде його заступник Алекс Вонг. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, що ознайомлені з цим питанням.
Телеканал не уточнює, чи це власне рішення Волца та його заступника, чи їх підштовхнули до відставки.
Недовзі Fox News написали, що Волца та його заступника Алекса Вонга звільнили в четвер.
У виданні Politico зазначають, що головним кандидатом на місце Волца є спеціальний посланець лідера США Стів Віткофф.
Журналісти CBS пишуть, що в березні, Волц опинився під пильною увагою після того, як створив чат Signal і помилково додав до нього редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, який згодом опублікував військові плани США про удари по об'єктах хуситів в Ємені.
Заступник Волца, Алекс Вонг, працював у першій адміністрації Трампа заступником спецпредставника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря з питань Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті.
Скандал із листуванням у Signal - новини за темою
Як писав Главред, 26 березня журналіст The Atlantic опублікував листування членів адміністрації президента США Дональда Трампа, в якому обговорювалися удари по Ємену. Листування, що відбулося за півгодини до вильоту винищувачів, включало точний час атак, запуск F-18, дронів MQ-9 і використання ракет Tomahawk.
Пізніше Майк Волтц взяв "повну відповідальність" за те, що сталося. Він визнав, що поява в чаті редактора Голдберга не була помилкою якогось другорядного співробітника, також зазначив, що особа, яку він тоді хотів додати в чат, так і не з'явилася там. При цьому він ухилився від відповіді, кого мали туди додати, а Дональд Трамп підтримав його, заявивши, що той "засвоїв урок".
Невдовзі кілька людей з оточення американського лідера Дональда Трампа запропонували йому звільнити радника з нацбезпеки Майка Волца після скандалу з листуванням у месенджері Signal. Президент погодився, що Волтц припустився помилки.
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