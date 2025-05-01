Після гучного скандалу з чатом Signal: радник Трампа йде у відставку - ЗМІ

Білий дім поки не коментував інформацію.

https://glavred.net/world/posle-gromkogo-skandala-s-chatom-signal-sovetnik-trampa-uhodit-v-otstavku-smi-10660961.html Посилання скопійоване

Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц йде у відставку / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

Основне:

Радник Трампа з нацбезпеки Волц і його заступник пішли у відставку

Поки невідомо, хто був ініціатором такого рішення

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц залишить посаду в Білому домі. У відставку також піде його заступник Алекс Вонг. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, що ознайомлені з цим питанням.

Телеканал не уточнює, чи це власне рішення Волца та його заступника, чи їх підштовхнули до відставки.

відео дня

Недовзі Fox News написали, що Волца та його заступника Алекса Вонга звільнили в четвер.

У виданні Politico зазначають, що головним кандидатом на місце Волца є спеціальний посланець лідера США Стів Віткофф.

Журналісти CBS пишуть, що в березні, Волц опинився під пильною увагою після того, як створив чат Signal і помилково додав до нього редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, який згодом опублікував військові плани США про удари по об'єктах хуситів в Ємені.

Заступник Волца, Алекс Вонг, працював у першій адміністрації Трампа заступником спецпредставника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря з питань Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті.

Скандал із листуванням у Signal - новини за темою

Як писав Главред, 26 березня журналіст The Atlantic опублікував листування членів адміністрації президента США Дональда Трампа, в якому обговорювалися удари по Ємену. Листування, що відбулося за півгодини до вильоту винищувачів, включало точний час атак, запуск F-18, дронів MQ-9 і використання ракет Tomahawk.

Пізніше Майк Волтц взяв "повну відповідальність" за те, що сталося. Він визнав, що поява в чаті редактора Голдберга не була помилкою якогось другорядного співробітника, також зазначив, що особа, яку він тоді хотів додати в чат, так і не з'явилася там. При цьому він ухилився від відповіді, кого мали туди додати, а Дональд Трамп підтримав його, заявивши, що той "засвоїв урок".

Невдовзі кілька людей з оточення американського лідера Дональда Трампа запропонували йому звільнити радника з нацбезпеки Майка Волца після скандалу з листуванням у месенджері Signal. Президент погодився, що Волтц припустився помилки.

Інші новини:

Що таке CBS News? CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред