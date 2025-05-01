Зеленський вперше розкрив деталі новий санкцій, зокрема щодо Арестовича

Президент України Зеленський розкрив деталі одразу трьох пакетів санкцій, які були введені в дію 1 травня.

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Зеленський вперше розкрив деталі новий санкцій / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Зеленський увів у дію 3 пакети санкцій

Президент доручив готувати нові санкційні рішення

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі нових санкційних пакетів, які він сьогодні своїми указами офіційно увів у дію. Відповідну заяву він зробив у своєму Telegram.

Президент повідомив, що перший пакет санкцій охоплює 36 компаній і 5 фізичних осіб, які діють у різних юрисдикціях, зокрема за межами Росії, але працюють на потреби російського військово-промислового комплексу. Серед них, зокрема, постачальники титану, металургійні та енергетичні підприємства, а також компанії машинобудівного сектора.

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"Частина з них уже під санкціями партнерів. Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що другий пакет включає 106 суб’єктів, які активно сприяють російській присутності в окупованому Криму, на території Донецької та Луганської областей, а також займаються матеріально-технічним забезпеченням армії окупанта.

Президент України також прокоментував третій пакет санкцій до якого увійшли Олексій Арестович, Мирослав Олешко та інші.

"Третій санкційний пакет – це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні", - підкреслив він.

Зеленський підсумував, що триває робота над тим, аби санкції проти цих та інших осіб були підтримані в юрисдикціях міжнародних партнерів. Також він доручив підготувати нові санкційні заходи.

Санкції РНБО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідні укази №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубліковані на сайті президента.

18 квітняпрезидент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти окремих громадян Російської Федерації та російських компаній.

12 лютого РНБО ухвалила рішення про накладення санкцій на народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" і п’ятого президента України Петра Порошенка.

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Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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