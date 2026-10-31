Шанси на закінчення війни в Україні та візит Зеленського до США: важливі заяви Рубіо

Не можна виключати, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 у Флориді, заявив Марко Рубіо.

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Марко Рубіо не виключив ймовірність візиту Володимира Зеленського до США / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне із заяв Рубіо:

Невідомо, чи вдасться досягти мирного врегулювання в Україні

Не виключено, що Зеленський відвідає США

Державний секретар США Марко Рубіо сумнівається в можливості швидкого завершення війни в Україні шляхом переговорів, оскільки немає ознак наближення врегулювання.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами. За словами американського політика, зараз важко оцінити, чи є реальним мирний шлях вирішення конфлікту.

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"Я не знаю, чи можливий мирний переговорний шлях в Україні. Саме це ми намагаємося з’ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, що ми стоїмо на межі врегулювання шляхом переговорів", - зазначив Рубіо.

Імовірність візиту Зеленського до США

При цьому він зазначив, що присутність президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів G20 у Флориді не можна виключати за певного розвитку подій.

"Що стосується питання про пана Зеленського: бачите, це зустріч на рівні лідерів. Рішення залежатиме від самого президента. Я б не виключав такої можливості. Гадаю, президент міг би розглянути це питання – особливо якщо його участь може привести до позитивних результатів, – але на сьогодні у мене немає жодних заяв з цього приводу", – сказав він на прес-конференції в Атланті.

Переговори з РФ і США: що кажуть в ОП

Голова Офісу президента Кирило Буданов обговорив із головою Комітету Сенату США з питань збройних сил Роджером Вікером та членом Комітету Сенату з питань розвідки Майклом Беннеттом питання підтримки України, російських атак, переговорного процесу та гарантій безпеки.

Буданов відзначив зусилля США щодо організації та просування переговорів. За його словами, для досягнення результату необхідно створити належні умови. Україна очікує прогресу під час наступного раунду тристоронніх переговорів.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомлялося, Кремль назвав переговори в Абу-Дабі передчасними. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков відмовився гарантувати Абу-Дабі як місце для тристоронніх контактів. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що дату проведення назвуть найближчим часом, і не підтвердив інформацію про зустріч 10 листопада.

Нагадаємо, Юрій Ушаков заявив, що подальші плани щодо переговорів залежатимуть від обстановки на фронті та загальної міжнародної ситуації. Ушаков також зазначив, що російська сторона поки що не запропонувала конкретних термінів проведення зустрічі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на цілі Кремля в переговорному процесі. У своєму звіті ISW зазначає, що Кремль прагне домогтися поступок від США та обмежити участь європейських країн у переговорах.

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Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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