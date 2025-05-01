Чіткий сигнал РФ: у США пояснили суть підписаного з Україною договору про надра

І Сполучені Штати, і уряд України сподіваються на швидке запровадження цього історичного економічного партнерства.

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Бессент назвав підписаний договір історичною угодою / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, president.gov.ua

Головні тези:

США віддані завершенню війни в Україні

Буде створено Інвестиційний фонд відновлення США та України

Ті, хто підтримував агресію РФ, не зможуть отримати вигоду від відновлення України

Сполучені Штати Америки підписали з Україною угоду щодо українських корисних копалин. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписаний з Україною договір про створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції "історичною угодою про економічне партнерство" між країнами.

"Завдяки невтомним зусиллям президента Трампа щодо забезпечення тривалого миру, я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, що започатковує Інвестиційний фонд відбудови США та України", - цитує Бессента Мінфін США.

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"На знак визнання значної фінансової та матеріальної підтримки, яку народ Сполучених Штатів надав обороні України після повномасштабного вторгнення Росії, це економічне партнерство дає змогу нашим двом країнам співпрацювати й інвестувати разом, щоб наші спільні активи, таланти й можливості могли прискорити економічне відновлення України", - додав міністр фінансів США.

За його словами, під керівництвом президента США Дональда Трампа американський Мінфін і Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) "працюватимуть разом з урядом України, щоб завершити програмне управління і просувати це важливе партнерство".

Бессент також нагадав слова Трампа про прихильність з боку Штатів сприянню припиненню "цієї жорстокої та безглуздої війни".

"Ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп передбачив це партнерство між американським і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до довготривалого миру і процвітання в Україні", - йдеться у заяві.

Також Бессент додав "для ясності", що жодній державі, жодній особі, яка "фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати зиск від відновлення України".

"І Сполучені Штати, і уряд України сподіваються на швидке запровадження цього історичного економічного партнерства як для українського, так і для американського народу", - резюмував глава Мінфіну США.

Рідкоземельні метали в Україні / Інфографіка: Главред

Угода про мінерали - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 квітня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами - Інвестиційний фонд відновлення Україна-США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив основні деталі угоди щодо корисних копалин між Україною та США.

Раніше цього року спроба підписання угоди зірвалася через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі. Згодом Зеленський зустрічався з американським лідером у Ватикані перед похоронами Папи Римського Франциска.

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