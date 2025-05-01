Понад 20 дронів атакували Одесу: Зеленський жорстко відреагував на удар РФ

Основне:
- Ворог атакував ударними дронами Україну
- По Одесі росіяни випустили 21 безпілотник, загалом за ніч окупанти застосували проти України 170 дронів
- Росія ігнорує пропозиції України та США про припинення вогню
У ніч на 1 травня російські окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Вибухи лунали в декількох регіонах. На ворожу атаку безпілотників відреагував президент України Володимир Зеленський.
Він повідомив, що в Одесі досі триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж.
За його словами, 21 російський безпілотник атакував вночі Одесу. Внаслідок атаки відомо про загиблих та постраждалих.
Також уночі під ударом були й Одеська область, Київська, Сумщина, Кропивницький і область, Харківщина, Черкащина.
"На Харківщині досі рятувальники борються з пожежею. Тільки за цю ніч росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більш як сотня – "Шахеди", - написав Зеленський.
Він підкреслив, що країна-агресор понад 50 днів ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню.
"Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами", - каже президент.
Зеленський наголосив, що саме тому потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин.
"Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку. Дякую всім у світі, хто допомагає", - додав український лідер.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 1 травня російські окупаційні війська масовано атакували безпілотниками Одесу. У місті прогриміла серія вибухів. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще п'ятеро - дістали поранення.
Цієї ночі окупанти також намагалися атакувати Київ. Ба більше, ворожі сили, ймовірно, розкидали під час нічної агресії БпЛА відтерміновані касетні боєприпаси - у Дарницькому районі лунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко згодом повідомив, що в столиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на Київ.
У середу, 30 квітня, українські захисники знищили 50 ударних безпілотників типу "Shahed", якими країна-агресор РФ атакувала Україну. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська області, зокрема - обласні центри.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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