Зроблять старшою навіть молоду: Андре Тан назвав речі, яким час відійти на модну пенсію

Коротко:
- Чим замінити речі, що вже вийшли з моди
- Чому Тан вважає вузькі джинси застарілими
Популярний український дизайнер Андре Тан назвав речі, які безнадійно застаріли. За його словами, у цих речах вже навіть не ховають.
"У цій статті я розбираю 4 речі, які можуть зіпсувати навіть найстильніший образ, і розповідаю, чим їх краще замінити у 2026 році", - написав він.
Рвані джинси
Вузькі джинси повертаються, але не ті, що обтягують кожен сантиметр і рвані настільки, що складається враження, ніби ви по дорозі билися з тигром.
Чим замінити:
Прямими красивими джинсами без зайвих потертостей.
Мікросумки
За словами дизайнера, це вже не аксесуар, а брелок за дуже великі гроші. "Зараз модні такі сумки, щоб у них можна було покласти що завгодно", - каже він.
Чим замінити:
М'якою сумкою середнього розміру.
Штани з об’ємним поясом
Такі штани додають зайвого, непотрібного об’єму.
Чим замінити:
Широкими або прямими штанами з чіткою лінією талії або класичними моделями зі стрілками.
Величезні татові кросівки
Ті самі моделі на величезній підошві. У них ваша нога ніби живе окремим життям. Вони були модними багато років тому.
Чим замінити:
Лаконічними ретро-кросівками.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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