Зроблять старшою навіть молоду: Андре Тан назвав речі, яким час відійти на модну пенсію

Український дизайнер назвав речі, в яких не варто виходити на вулицю. Він також запропонував альтернативу.

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Андре Тан продемонстрував джинси та інші речі / колаж: Главред, фото: pinterest.com, sonanikogosyan; instagram.com, Андре Тан

Коротко:

Чим замінити речі, що вже вийшли з моди

Чому Тан вважає вузькі джинси застарілими

Популярний український дизайнер Андре Тан назвав речі, які безнадійно застаріли. За його словами, у цих речах вже навіть не ховають.

"У цій статті я розбираю 4 речі, які можуть зіпсувати навіть найстильніший образ, і розповідаю, чим їх краще замінити у 2026 році", - написав він.

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Рвані джинси

Вузькі джинси повертаються, але не ті, що обтягують кожен сантиметр і рвані настільки, що складається враження, ніби ви по дорозі билися з тигром.

Чим замінити:

Прямими красивими джинсами без зайвих потертостей.

Мікросумки

За словами дизайнера, це вже не аксесуар, а брелок за дуже великі гроші. "Зараз модні такі сумки, щоб у них можна було покласти що завгодно", - каже він.

Чим замінити:

М'якою сумкою середнього розміру.

Андре Тан назвав речі, в яких "навіть не ховають" / Скріншот

Штани з об’ємним поясом

Такі штани додають зайвого, непотрібного об’єму.

Чим замінити:

Широкими або прямими штанами з чіткою лінією талії або класичними моделями зі стрілками.

Андре Тан назвав речі, в яких "навіть не ховають" / Скріншот

Величезні татові кросівки

Ті самі моделі на величезній підошві. У них ваша нога ніби живе окремим життям. Вони були модними багато років тому.

Чим замінити:

Лаконічними ретро-кросівками.

Андре Тан назвав речі, в яких "навіть не ховають" / Скріншот

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Про особу: Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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