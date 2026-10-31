Українці будуть до 10 годин без світла: графіки відключень на 1 листопада

Укренерго попередило про обмеження електроенергії в частині областей України.

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Відключення світла 1 листопада / Колаж: Главред, фото: magnific.com

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1 листопада в частині областей України діятимуть графіки відключення світла

Погодинні відключення триватимуть із 6:00 до 23:59

Обмеження становитимуть від 1,5 до 2,5 черги

У неділю, 1 листопада, у частині областей України застосовуватимуть графіки відключення світла. Обмеження для всіх категорій споживачів становитимуть від 1,5 до 2,5 черги. Про це повідомило Укренерго.

Погодинні відключення для всіх категорій споживачів триватимуть майже весь день - із 6:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

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Для промислових підприємств у цей самий період діятимуть графіки обмеження потужності.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

В Укренерго попередили, що через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українцям радять стежити за повідомленнями та графіками на офіційних сторінках обленерго.

Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло з'являється.

Cкільки триватимуть жорсткі відключення світла в Києві - думка експерта

Київ перейшов на стабілізаційні графіки відключення електроенергії після російського удару по розподільчих підстанціях на території однієї зі столичних ТЕЦ. Через пошкодження жителі міста залишаються без світла по 16-18 годин на добу, заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

За словами експерта, російський удар пошкодив не генерувальне обладнання, а мережеву інфраструктуру, через яку електроенергія надходить до споживачів. Зокрема, на території ТЕЦ зазнали пошкоджень відкриті розподільчі пристрої. Саме це спричинило масштабні перебої з електропостачанням у столиці.

"Відключення світла пов'язані з пошкодженням одного з об'єктів, який забезпечує розподіл електричної енергії по місту Києву. Тобто підстанцій. На території ТЕЦ, скажімо так, пошкоджені відкриті розподільчі пристрої. Як ви бачите за наслідками, влучання було суттєвим. Потрібен час для того, щоб відновити постачання в повному обсязі", - пояснив Рябцев.

Він зазначив, що усунути наслідки атаки можуть до середини наступного тижня, однак терміни залежатимуть від безпекової ситуації та можливих нових обстрілів. Водночас експерт запевнив, що пошкодження інфраструктури не повинні вплинути на початок опалювального сезону.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Укренерго повідомило про погодинні відключення електроенергії в частині областей України 31 жовтня. Обсяг обмежень становив від 1,5 до 2,5 черг.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удари РФ по ТЕЦ і інфраструктурі, які призвели до масових відключень електроенергії. За його даними без світла залишилися близько 200 тисяч родин у Дніпрі та понад 80 тисяч родин на Київщині.

За даними Укренерго, наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути і система відчуває нові навантаження. Вночі 30–31 жовтня ворог завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровщини, Києва та Київської області, що ускладнило відновлення пошкодженого обладнання.

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Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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