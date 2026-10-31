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Зеленський розкрив плани щодо переговорів з РФ після зустрічі з Ердоганом

Руслана Заклінська
31 жовтня 2026, 19:23
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Зеленський та Ердоган домовилися продовжити роботу над забезпеченням функціонування зернового коридору.
Зеленський розкрив плани щодо переговорів з РФ після зустрічі з Ердоганом
Зустріч Зеленського і Ердогана / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Коротко:

  • Україна зацікавлена в залученні до мирного процесу Туреччини
  • Сторони обговорили можливість проведення зустрічі в Туреччині
  • Ердоган підтвердив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Україна готується до тристоронніх переговорів зі США та Росією, які можуть відбутися в першій половині листопада. Київ також зацікавлений у залученні до мирного процесу Туреччини, Європи та інших партнерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент України під час візиту до Туреччини провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі України, США та Росії, можливість залучення до переговорного процесу Туреччини й європейських партнерів, а також проведення переговорів на турецькій території.

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"Ми зараз готуємося до тристороннього формату - Україна, США, Росія - у першій половині листопада. Ми обговорили з паном президентом перспективи такого формату та інші можливості, зокрема залучення Туреччини, Європи, всіх партнерів. Також можливість зустрічі в Туреччині", - сказав Зеленський.

За словами президента, під час переговорів сторони також приділили увагу безпеці судноплавства в Чорному морі та роботі зернового коридору. Україна і Туреччина домовилися продовжити спільну роботу, щоб забезпечити його стабільне функціонування.

Зеленський наголосив, що для досягнення миру потрібні сильні рішення та чіткі сигнали Росії про відсутність альтернативи припиненню війни. Він також підкреслив, що міжнародна підтримка України має тривати. Ердоган зі свого боку підтвердив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Який козир може втратити Путін на переговорах - думка експерта

Після виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а позиції російського диктатора Володимира Путіна на переговорах - ослабнути. Це пов’язано з тим, що Кремль розраховує на підтримку американського президента, однак результати листопадового голосування можуть змінити політичну ситуацію у Вашингтоні, заявив керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

За оцінкою дипломата, Вашингтон і Москва й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Водночас після виборів Трамп може зменшити інтенсивність тиску на Україну, що вплине і на переговорні позиції Кремля. Без підтримки американського президента Путіну буде складніше наполягати на ультимативних умовах.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити у Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - зазначив Огризко.

Також дипломат звернув увагу на те, що Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням альтернативи американським системам Patriot.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, телефонна розмова Зеленського з Путіним не замінить повноцінної зустрічі на рівні лідерів. Радник президента Дмитро Литвин акцентував увагу на необхідності переговорів за участю трьох сторін.

Президент США заявив про наявність значного прогресу у відносинах із Росією у контексті війни в Україні. Дональд Трамп повідомив про можливість зустрічі із Зеленським і Путіним найближчим часом.

Також Трамп повідомив, що Україна та Росія наближаються до угоди про завершення війни. У коментарі журналістам він зазначив, що сторони близькі до домовленості.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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