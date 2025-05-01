Нові деталі переговорів: Україна готова частково погодитися на вимоги РФ

Спецпредставник Трампа заявив, що Київ нібито готовий до фактичного, але не юридичного, визнання територіальних втрат.

https://glavred.net/war/novye-detali-peregovorov-ukraina-gotova-chastichno-soglasitsya-trebovaniya-rf-10660784.html Посилання скопійоване

Кіт Келлог сказав, що США й Україна готові частково погодитися на територіальні вимоги Кремля / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, ОП, скріншот

Головне із заяв Келлога:

США готові частково погодитися на вимоги Кремля

Київ нібито готовий визнати територіальні втрати, але не юридично

Спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що американська сторона готова частково погодитися на територіальні вимоги Кремля в переговорах щодо завершення війни Росії та України. Водночас Київ нібито готовий до фактичного визнання територіальних втрат.

За його словами, українська сторона ознайомилася з планом США щодо завершення війни, представленим у Лондоні, і готова фактично визнати свої територіальні втрати, однак не юридично. Келлог зазначив, що йдеться лише про території, які зараз перебувають під російською окупацією.

відео дня

США також готові частково погодитися на територіальні вимоги, які ставить Кремль перед сторонами в питаннях досягнення припинення вогню.

"Вони розуміють, що при встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях", - сказав Келлог в ефірі каналу Fox News.

За його словами, українська сторона готова до припинення вогню "на поточних лініях".

"Минулого тижня вони повідомили мені, що вже обговорювали цю угоду. Припинення вогню на поточних лініях - це те, до чого вони готові", - заявив генерал.

Спецпредставники Трампа щодо завершення війни / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова підтримати переговори про мир у будь-якому форматі за умови, якщо країна-агресор Росія погодиться на тривале припинення вогню.

Тим часом Росія висунула нові "умови" для миру. Глава МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва "вимагає", зокрема, відмови України від окупованих територій, НАТО, а також, мовляв, демілітаризації та денацифікації. Як стверджує Лавров, Кремль погодиться зупинити вогонь лише в обмін на скасування постачання озброєнь Україні та припинення посилення української армії.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія запропонувала тимчасове припинення вогню в Україні на три дні в травні у зв'язку зі святкуванням Дня перемоги в Москві. За це Кремль хоче послаблення санкцій, зокрема проти авіаційної галузі.

Росія готова до обговорення можливої присутності представників США на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в контексті врегулювання війни проти України. Про це заявив глава державної корпорації "Росатом" Олексій Лихачов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред