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"Момент розради": Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Ватикані

Маріна Фурман
30 квітня 2025, 22:52
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Трамп заявив, що Україна перебуває в дуже серйозній та складній ситуації.
'Момент розради': Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Ватикані
Трамп зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Основне:

  • Трампа хвилює те, що у війні РФ проти України гине багато людей
  • Американський лідер назвав зустріч із Зеленським у Ватикані "моментом розради"

У суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський і американський лідер Дональд Трамп провели розмову у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска. У інтервʼю ABC News президент США назвав зустріч у базиліці Собору Святого Петра "моментом розради".

Пригадуючи розмову із Зеленським, Трамп заявив, що "Україна перебуває в дуже серйозній, дуже складній ситуації".

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"Це не моя війна, але я хочу спробувати її вирішити, тому що, ймовірно, щотижня гине близько 5000 молодих солдатів, росіян і українців. Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше", – сказав Трамп.

Президент США, коментуючи атмосферу зустрічі у Ватикані, зазначив, що це був, певною мірою, момент розради, "тому що гине величезна кількість людей".

"Гине багато його людей, їх вбивають. І я дуже хвилююся через це", – сказав Трамп.

'Момент розради': Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Ватикані
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зустріч Зеленського та Трампа в Італії - що відомо

Як писав Главред, суботу, 26 квітня, Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом "хорошою". Він додав, що вона має потенціал стати історичною, якщо буде досягнуто спільних результатів. Також український лідер подякував Трампу за розмову.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у базиліці святого Петра мала значний вплив на зміну балансу переговорів щодо війни в Україні. Макрон підкреслив, що ця зустріч сприяла відновленню тиску на Росію.

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Конфлікт між Трампом і Зеленським у Білому домі

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Угоду про корисні копалини не було підписано.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

3 березня Трамп звинуватив українського президента в неповазі під час зустрічі в Овальному кабінеті й заявив, що Зеленському варто бути більш вдячним США за підтримку.

4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру та готова якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

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