'Момент розради': Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Ватикані

Трамп заявив, що Україна перебуває в дуже серйозній та складній ситуації.

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Трамп зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Трампа хвилює те, що у війні РФ проти України гине багато людей

Американський лідер назвав зустріч із Зеленським у Ватикані "моментом розради"

У суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський і американський лідер Дональд Трамп провели розмову у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска. У інтервʼю ABC News президент США назвав зустріч у базиліці Собору Святого Петра "моментом розради".

Пригадуючи розмову із Зеленським, Трамп заявив, що "Україна перебуває в дуже серйозній, дуже складній ситуації".

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"Це не моя війна, але я хочу спробувати її вирішити, тому що, ймовірно, щотижня гине близько 5000 молодих солдатів, росіян і українців. Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше", – сказав Трамп.

Президент США, коментуючи атмосферу зустрічі у Ватикані, зазначив, що це був, певною мірою, момент розради, "тому що гине величезна кількість людей".

"Гине багато його людей, їх вбивають. І я дуже хвилююся через це", – сказав Трамп.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зустріч Зеленського та Трампа в Італії - що відомо

Як писав Главред, суботу, 26 квітня, Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом "хорошою". Він додав, що вона має потенціал стати історичною, якщо буде досягнуто спільних результатів. Також український лідер подякував Трампу за розмову.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у базиліці святого Петра мала значний вплив на зміну балансу переговорів щодо війни в Україні. Макрон підкреслив, що ця зустріч сприяла відновленню тиску на Росію.

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