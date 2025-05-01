Трамп підтвердив відставку радника з нацбезпеки Волца та назвав заміну

Трамп оголосив про кадрові перестановки в Білому домі та про призначення вже екс-радника з питань нацбезпеки США Волца на посаду поста США при ООН.

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Трамп підтвердив відставку радника з нацбезпеки Волца після скандалу / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Трамп:

Волц йде з посади радник із нацбезпеки та займе крісло посла США в ООН

Його обов'язки буде виконувати держсекретар США Рубіо

Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку Майка Волца з посади радника з національної безпеки. Його обов'язки буде виконувати державний секретар США Макро Рубіо. Про це Трамп написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Мені приємно оголосити, що я висуваю кандидатуру Майка Волца на посаду наступного Посла Сполучених Штатів в ООН. З того часу, як він був у військовій формі на полі бою, в Конгресі та на посаді мого радника з національної безпеки, Майк Волц наполегливо працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те ж саме на своїй новій посаді", - написав Трамп. відео дня

Президент США заявив, що Державний секретар Марко Рубіо тимчасово виконуватиме обов’язки радника з національної безпеки, паралельно зберігаючи керівну роль у Державному департаменті.

"Разом ми продовжимо невтомно боротися за те, щоб зробити Америку і світ знову безпечними", - резюмував він.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Відставка Волца - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг залишають свої посади в Білому домі. Про це повідомляє CBS News із посиланням на обізнані джерела. Згодом Fox News уточнила, що обох чиновників було звільнено в четвер, 1 травня.

Ще 29 березня кілька представників адміністрації Трампа закликали президента звільнити Волца після скандалу, пов’язаного з обговоренням у месенджері Signal. Зокрема, йшлося про листування, в яке був доданий головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, де розглядалися удари по єменських хуситах.

30 березня Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти чиновників лише через їхню участь у чаті, однак визнав, що Волц припустився помилки.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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