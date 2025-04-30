Війна на території РФ: названо найважливіші цілі операцій ЗСУ

З військової точки зору, перебування ЗСУ на території РФ є вигідним.

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Присутність ЗСУ на території РФ / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Важливо, щоб війна була на території Росії

Одна з цілей ЗСУ - створення буферної зони

Операції ЗСУ мають військовий та політичний сенс

Військова необхідність у присутності ЗСУ на території країни-агресора Росії була, є і буде. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю Oboz.ua.

За його словами, одна з цілей ЗСУ - створення буферної зони та спроба зв'язати відносно великі сили російських сил саме в цих регіонах.

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"Річ у тім, що тримати там позиційну оборону, тобто будувати фортифікації і перебувати там на 1-й, 2-й, 3-й лінії, як, наприклад, біля Покровська, нам не треба. Ми можемо маневрувати. Маневруючи невеликою кількістю, ми можемо змушувати ворога тримати там велику кількість військ. З військової точки зору, це цілком зрозуміло і вигідно", - пояснив він.

Експерт наголосив, що важливо, щоб війна була на території Росії поки ми не можемо досягти миру на прийнятних для нас умовах.

Гетьман також додав, що перебування ЗСУ на російській території має як військовий, так і політичний сенс.

"Не можна повністю розділяти їх, адже війна - це продовження політики іншими засобами. Якщо певна військова операція має політичну доцільність, це не означає, що вона не має також військової доцільності", - підсумував він.

Бої на території РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 26 квітня російський диктатор Володимир Путін заслухав доповідь начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. У ній говорилось про "повне звільнення" Курської області від ЗСУ.

В Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України зберігають свою присутність у Курській області та контролюють майже 18 квадратних кілометрів. Бої тривають.

Крім того, українські військові 19 квітня завдали точного удару по ворожому об’єкту на території Курської області РФ. Об'єкт використовувалася російськими військовими для запуску БпЛА.

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