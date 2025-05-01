Трамп зробив першу заяву після підписання угоди про копалини - деталі

Трамп сказав, що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити Україну.

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Угода про копалини між Україною та США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Білий дім

Головне із заяви Трампа:

Угода з Україною про корисні копалини обіцяє Штатам велику вигоду

США отримають більше, ніж 350 мільярдів доларів

Укладена угода можливо стримуватиме Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини обіцяє Штатам вигоду, що значно перевершує вкладені кошти. Про це він сказав у ефірі телеканалу NewsNation.

"Сьогодні ми уклали угоду, в межах якої теоретично отримуємо набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів", - наголосив Трамп. відео дня

За його словами, саме таку суму попередній президент США Джо Байден передав Україні у вигляді готівки і військової техніки.

"Ми уклали угоду, в межах якої наші гроші в безпеці, і ми можемо почати видобувати і робити те, що повинні. Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у райони, де будуть проводитися роботи", - додав американський президент.

Водночас, на запитання, чи укладена угода про надра між Україною та США "стримуватиме" російського диктатора Володимира Путіна, Трамп відповів: "Ну, можливо".

Рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Угода про копалини - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

У неділю, 27 квітня, під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні українська делегація досягла прогресу щодо угоди про корисні копалини. Американська допомога, надана до підписання цієї угоди, не буде враховуватися в остаточному документі.

Речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс заявила, що угода про корисні копалини не пов'язана з процесом врегулювання війни в Україні.

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