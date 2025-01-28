Військовий облік по-новому та зухвалі заяви Путіна: головні новини України (дайджест)

Новини України 28 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 28 січня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

У Харкові - масштабна пожежа після "прильоту", серед постраждалих - дитина

У ніч на 28 січня Харків атакували ворожі дрони. Спалахнула масштабна пожежа у виробничих приміщеннях підприємства. Постраждали двоє людей, зокрема й дитина.

Про "приліт" у місті повідомив мер Харкова Ігор Терехов о 00:37.

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"Є приліт у місті. Попередньо - Холодногірський район (...) За уточненою інформацією - удар припав на територію цивільного підприємства в Новобаварському районі. На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби", - написав він у Telegram.

В Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт: що відомо

У ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапило, зокрема, і місто Умань у Черкаській області.

Унаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Умані, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжувала атаки під містом Торецьк та біля населених пунктів Дилівка, Кримське та Щербинівки. Про це йдеться в звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Попри це українським військовим нещодавно вдалося просунутися на Торецькому напрямку, а саме на північний захід міста. Про це свідчать геолокаційні кадри від 26 січня.

Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

Аналітик видання Forbes Девід Акс повідомив, що через знищення бронетехніки країна-агресорка Росія все частіше використовує "Лади Жигулі" для штурмів на фронті.

Зі скороченням запасів бронетехніки, Росія змушена використовувати цивільні автомобілі для штурмів на фронті. Як пояснює аналітик Forbes Девід Акс, на передову найчастіше відправляються "Лади Жигулі" - компактні автомобілі, довжина яких становить менше 5 метрів, а вага - близько однієї тонни. Це стало нормальною практикою для росіян, особливо після того, як втрати бронетехніки перевищили 15 000 одиниць.

Росіяни готують "котел" для ЗСУ на Донеччині: Ступак розкрив небезпечний напрямок

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів про те, що у Донецькій області російські війська можуть спробували влаштувати "котел", зважаючи на ситуацію у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

Ступак в інтерв'ю для OBOZ.UA розповів, чи не планує ворог вирівняти напівколо, яке вимальовується на мапі бойових дій у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежа

У ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, станом на 09:30 було збито 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у 13 областях: Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

У міській забудові Часового Яру та Торецька Донецької області тривають бої з російськими окупантами. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що ворог за підтримки артилерії продовжує штурмувати позиції на Краматорському та Торецькому напрямках. Тривають важкі бої в міській забудові Часового Яру та Торецька. По укріпленнях Сил оборони в Часовому Яру було здійснено майже 140 артобстрілів, у Торецьку - понад 80.

Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ: накопичують війська

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що загарбники намагаються створити плацдарм на Куп'янському напрямку.

"На Куп'янському напрямку ситуація доволі складна. Ворог намагається створити плацдарм. І взагалі вони мріють повернути хоча б частину Харківщини, яку було звільнено українськими військами. Наразі погода складна як на Куп'янському напрямку, так і на Донеччині. Техніка працює важко, тому що всюди багнюка", - зауважив Сазонов в ефірі телеканалу Еспресо.

Україна не вірить, що Трамп укладе вигідну угоду про закінчення війни - ЗМІ

У президента США Дональда Трампа та офіційних представників Києва є твердо різні припущення щодо мирної угоди про закінчення війни в Україні. Про це пише Politico.

Станом на зараз представники України не вірять в спроможність нового президента США укласти вигідну угоду. Попри це, вони сподіваються, що кремлівський диктатор Володимир Путін роздратує Дональда Трампа і той більш прямо надаватиме допомогу та підтримку Україні.

Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним: які загрози для України

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо країна-агресорка Росія не погодиться на припинення війни в Україні.

Журналісти Politico повідомили, що ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України. Вони побачили в цьому ознаку, що Трамп усвідомлює масштаб конфлікту та не залишить Україну чи НАТО в своїх майбутніх переговорах із Володимиром Путіним.

Консолі для ігор та хімікати: що може увійти до 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ

У Європейському Союзі готують 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України. Про це сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас у спілкуванні зі ЗМІ після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС із загальних питань, цитує Європейська правда.

Представники сподіваються, що черговий пакет обмежень буде готовий вже в лютому.

Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

Погода в Україні в найближчі дні буде теплою, проте похолодання уже "не за горами". Температура повітря буде знижуватися з суботи, 1 лютого. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

"Приємний теплий сюрприз від зими ще побуде, а вже з 1-го лютого в Україні розпочнеться похолодання", – зазначила вона.

Мінус колона ворожих бронемашин: ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків

Український екіпаж, керуючи танком Leopard, на Покровському напрямку знищив ворожу колону із п’яти бронемашин. Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram.

У повідомленні йдеться, що танкісти 33-ї окремої механізованої бригади відкрили вогонь по противнику, коли окупанти їхали польовою дорогою біля лісосмуги.

РФ планувала удари по аеродромах базування F-16: СБУ викрила підступний план ФСБ

Служба безпеки України затримала агентурну групу російської ФСБ, яка готувала ракетний удар окупантів по аеродромах базування винищувачів F-16.

Співробітники Федеральної служби безпеки країни-агресорки Росії завербували двох мешканців Кременчука, які, за вказівкою окупантів, у подальшому збирали інформацію про місця розташування літаків-винищувачів та бойових гелікоптерів ЗСУ. Українські правоохоронці піймали агентів Росії "на гарячому", коли ті фотографували зліт F-16. Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

Укрзалізниця підвищує ціни на квитки: які популярні рейси здорожчають

З 1 лютого Укрзалізниця змінює вартість квитків на деякі поїзди міжнародного сполучення через зменшення спеціальних знижок. Про це повідомили на сайті компанії.

Раніше для популяризації міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила знижки із залізницями інших країн. Однак зараз компанія вимушена поступово переглянути їх і з нового місяця вартість квитків.

"Йдуть активні бої": Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спростував захоплення російськими окупантами населеного пункту Дворічна на Харківщині. Про нібито захоплення селища повідомляли російські загарбники вранці у вівторок, 28 січня.

Синєгубов наголосив, що у селищі насправді зараз тривають активні бойові дії, тож говорити про його захоплення "немає підстав". Про це посадовець сказав під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні готуються до впровадження нових правил проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та зміни у процедурах мобілізації. Ініціативи спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності загальної мобілізаційної кампанії. Заплановані реформи мають врахувати виклики, які виникають у зв’язку з тривалою війною, а також забезпечити кращу підготовку мобілізованих.

Зокрема, зміни передбачають оптимізацію роботи ВЛК, що має допомогти українцям швидше проходити дану процедуру, а також зменшити навантаження на комісії.

Главред зібрав головне, що варто знати про нові правила проходження ВЛК та зміни до мобілізації в Україні.

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Погода в Україні наприкінці січня несподівано принесла потепління. Весняне повітря та нетипова для нашої країни зима б'є всі рекорди. Синоптики та метеорологи фіксують температурні рекорди майже по всій країні.

Якою буде погода до кінця січня в Україні, коли чекати на морози та який погодний сюрприз принесе нам лютий в інтерв'ю для Главреда розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Будуть серйозні переговори": як зниження цін на нафту вплине на війну в Україні

Новий президент США Дональд Трамп закликав країни ОПЕК і зокрема Саудівську Аравію, як одного з найбільших світових експортерів нафти, знизити світові ціни, щоб сприяти закінченню війни в Україні. Заклики Трампа оцінив виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в ексклюзивному коментарі Главреду.

"Інформація із закритих джерел": у Раді заявили про терміни закінчення війни

Станом на сьогодні говорити про завершення бойових дій недоцільно, оскільки такі заяви та публічні роздуми завдають шкоди національній безпеці та обороноздатності України. Таку позицію висловив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на питання щодо заяв Трампа про можливість завершення війни "помахом руки".

"Тиск має бути на Путіна": глава дипломатії ЄС сказала, як швидко завершити війну

Для завершення війни в Україні необхідно тиснути на лідера РФ Володимира Путіна. Кремлівський диктатор може швидко припинити агресію, якщо усвідомить, що не здатен перемогти в Україні. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції перед засіданням Ради міністрів ЄС із загальних справ, пише Укрінформ.

На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро: ЗСУ застосовують нову тактику

Головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич розповіла, що на Херсонщині росіяни намагаються рухатись уперед під завісою власних обстрілів.

"Із того, що ми знаємо, що можна говорити, це те, що бої ведуться постійно. Це чують мешканці міста. Це постійно чутно, особливо, якщо врахувати, що дуже велика частина міста розташована вздовж Дніпра. То це дуже добре чутно і можна розрізнити навіть де саме це відбувається. Вони не припиняють спроб форсувати Дніпро тим чи іншим способом. Способів у них теж декілька. Вони намагаються форсувати його в кількох місцях. І наші Сили оборони це також фіксують, активно протидіють. Це насправді дуже страшно, і в цих місцевостях, де вони прострілюють, дуже часто намагаються саме там під завісою власних обстрілів рухатись вперед", - зазначила вона в ефірі телеканалу Еспресо.

В Україну повертаються дощі та сніг: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 28 січня буде достатньо теплою, але у деяких регіонах буде дощ та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти снігова лавина.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 29 листопада в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до +16 градусів. У Карпатах та на Закарпатті може бути мокрий сніг, а на території Волинської та Рівненської областей - дощ.

Хто не зможе після СЗЧ "спрощено" повернутися в частину: у Міноборони пояснили

Військовослужбовці, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ) після 29 листопада 2024 року, повинні пройти повну процедуру поновлення на службі. Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві підкреслили, що військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають повернутися у частини до 1 березня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Однак це не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року.

"Переговори почались одразу": Путін озвучив цинічні терміни закінчення війни

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зробив свій цинічний прогноз щодо закінчення війни в Україні та мирних переговорів з українською владою. Відповідну заяву глава Кремля зробив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Китай та Індія відмовляються від російської нафти - причину озвучив Reuters

Китай та Індія змушені призупинити закупівлю російської нафти через американські санкції. Починаючи з березня, обидві країни активно шукатимуть нових постачальників, повідомляє Reuters.

Трейдери зазначають, що ціна російської нафти марки ESPO зросла на 3-5 доларів за барель порівняно з Brent. Основна причина – значне збільшення транспортних витрат. За даними аналітиків, раніше майже 20% імпорту нафти Китаю та понад 30% індійського припадало саме на російську нафту.

Був "приліт" по підприємству: перші деталі про вибух в Миколаєві

У Миколаєві ввечері 28 серпня під час повітряної тривоги прогримів вибух. Про це повідомив мер місті Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо", – написав мер.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім о 20:17 повідомив, що станом на зазначений час не було викликів екстрених служб, й додав, що інформація уточнюється.

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