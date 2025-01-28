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Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

Альона Вороніна
28 січня 2025, 14:12
749
Тепло затримається у нашій державі ненадовго, і скоро температура повітря впаде.
Погода, снег, зима
Погода в Україні - стало відомо, коли в Україні вдарить сильне похолодання/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні похолодає
  • Якою буде погода в нашій державі 29 січня

Погода в Україні в найближчі дні буде теплою, проте похолодання уже "не за горами". Температура повітря буде знижуватися з суботи, 1 лютого. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

"Приємний теплий сюрприз від зими ще побуде, а вже з 1-го лютого в Україні розпочнеться похолодання", – зазначила вона.

відео дня

У середу, 29 січня, у нашій державі буде тепло. В цей день максимальна температура повітря становитиме +7…+12 градусів, у західних областях та у південній частині буде +12…+16 градусів. На Закарпатті очікується +9…+11 градусів.

Вітер буде південних напрямків, помірний, часом рвучкий.

Істотних опадів в більшості областей України не очікується, лише вночі в Карпатах та на Закарпатті дощ та мокрий сніг, на Волині та Рівненщині – дощ.

Погода в Украине 29 января
Погода в Україні 29 січня/ meteoprog

Погода в Києві 29 січня

У Києві в середу опади малоймовірні. Вітер південний, поривчастий. У столиці в середу буде тепло: вночі +5, вдень +9 градусів.

Також синоптикиня додала, що 30 січня ще втримається чудова тепла погода.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарить +17 – стало відомо, коли в Україні буде пік найвищої температури, синоптикиня назвала дату. Скоро в Україні буде пік найвищої температура повітря за зиму, зазначила синоптикиня. Водночас вона сказала, коли температура знизиться і будуть опади.

Також раніше повідомлялося, що на українців чекає аномально теплий лютий – стало відомо, що прогнозують синоптики. В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в останній місяць зими.

Нагадаємо, нова магнітна буря наближається до України – коли вона почнеться. Потужність цієї магнітної бурі вже скоро сягне майже 5-ти балів.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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