Коли в Україні вдарить сильне похолодання: стала відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні похолодає
- Якою буде погода в нашій державі 29 січня
Погода в Україні в найближчі дні буде теплою, проте похолодання уже "не за горами". Температура повітря буде знижуватися з суботи, 1 лютого. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.
"Приємний теплий сюрприз від зими ще побуде, а вже з 1-го лютого в Україні розпочнеться похолодання", – зазначила вона.
У середу, 29 січня, у нашій державі буде тепло. В цей день максимальна температура повітря становитиме +7…+12 градусів, у західних областях та у південній частині буде +12…+16 градусів. На Закарпатті очікується +9…+11 градусів.
Вітер буде південних напрямків, помірний, часом рвучкий.
Істотних опадів в більшості областей України не очікується, лише вночі в Карпатах та на Закарпатті дощ та мокрий сніг, на Волині та Рівненщині – дощ.
Погода в Києві 29 січня
У Києві в середу опади малоймовірні. Вітер південний, поривчастий. У столиці в середу буде тепло: вночі +5, вдень +9 градусів.
Також синоптикиня додала, що 30 січня ще втримається чудова тепла погода.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарить +17 – стало відомо, коли в Україні буде пік найвищої температури, синоптикиня назвала дату. Скоро в Україні буде пік найвищої температура повітря за зиму, зазначила синоптикиня. Водночас вона сказала, коли температура знизиться і будуть опади.
Також раніше повідомлялося, що на українців чекає аномально теплий лютий – стало відомо, що прогнозують синоптики. В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в останній місяць зими.
Нагадаємо, нова магнітна буря наближається до України – коли вона почнеться. Потужність цієї магнітної бурі вже скоро сягне майже 5-ти балів.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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