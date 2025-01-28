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На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро: ЗСУ застосовують нову тактику

Юлія Закрепа
28 січня 2025, 19:03
1154
У тимчасово окупованій Каховці росіяни можуть навмисне створювати проблеми зі світлом, аби обмежити зв’язок.
На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро: ЗСУ застосовують нову тактику
Яка ситуація на Херсонщині / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Головне із матеріалу:

  • Росіяни продовжують форсувати Дніпро тим чи іншим способом
  • Окупанти в області вимикають зв'язок, перевіряють місцевих та продовжують грабувати

Головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич розповіла, що на Херсонщині росіяни намагаються рухатись уперед під завісою власних обстрілів.

"Із того, що ми знаємо, що можна говорити, це те, що бої ведуться постійно. Це чують мешканці міста. Це постійно чутно, особливо, якщо врахувати, що дуже велика частина міста розташована вздовж Дніпра. То це дуже добре чутно і можна розрізнити навіть де саме це відбувається. Вони не припиняють спроб форсувати Дніпро тим чи іншим способом. Способів у них теж декілька. Вони намагаються форсувати його в кількох місцях. І наші Сили оборони це також фіксують, активно протидіють. Це насправді дуже страшно, і в цих місцевостях, де вони прострілюють, дуже часто намагаються саме там під завісою власних обстрілів рухатись вперед", - зазначила вона в ефірі телеканалу Еспресо.

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Також Євгенія Вірлич зауважила, що окупанти посилюють так звані безпекові заходи на лівобережжі Херсонщини, розуміючи, що тамтешнє населення налаштоване до них не дружньо.

"Тому росіяни вимикають зв'язок, вони зайвий раз перевіряють місцевих, вони продовжують грабувати місцевих безпосередньо неподалік зони обстрілу там 10-15 кілометрів. Вони залякують своїми же обстрілами місцевих для того, щоб переключити увагу і щоб не звертали увагу на те, що вони посилюють свій рух", - розповіла журналістка.

За її словами, у тимчасово окупованій Каховці росіяни можуть навмисне створювати проблеми зі світлом, аби обмежити зв’язок.

"Десь тиждень тому ми помітили, і наші колеги також, які ведуть, наприклад, кримські пабліки, помітили перекидання техніки з Керченського напрямку в бік Херсонщини. І також ми там помічали певний рух в районі Каховки, Олешок. В Каховці дуже великі проблеми зі світлом, і, скоріш за все, росіяни навмисне ці проблеми вчиняють, щоб і зв'язок лежав, щоб зайвий раз не повідомляли про їхні рухи. І це все свідчить, власне, про те, що вони вчергове намагаються просунутись вперед в бік правого берега", - додала Євгенія Вірлич.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що росіяни спробували висадитися на острів під Херсоном. Владислав Волошин повідомив, що російські війська спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Проте штурм для росіян був провальним. На Придніпровському напрямку РФ продовжує штурмові дії.

В АТЕШ розкрили "спосіб виживання" окупантів під Херсоном. Партизанський рух "Атеш" повідомив, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області різко зросла кількість зламаної техніки, зокрема човнів та гідроскутерів. Більшість поломок - це саботаж з боку російських військових.

РФ накопичує сили для прориву на Херсонщину та Запоріжжя. На Херсонському напрямку росіяни раніше накопичили близько 300 човнів, очевидно, готуючись до можливих форсувальних операцій. Однак сил для стрімкої атаки і швидкого заходу в місто Херсон у них немає.

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