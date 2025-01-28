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Хто не зможе після СЗЧ "спрощено" повернутися в частину: у Міноборони пояснили

Маріна Фурман
28 січня 2025, 20:07
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Міністерство оборони України оприлюднило нові правила щодо військовослужбовців, які пішли в СЗЧ.
Хто не зможе після СЗЧ 'спрощено' повернутися в частину: у Міноборони пояснили
У Міноборони оприлюднили нові правила/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

Основне:

  • Військові, які самовільно покинули частину після 29 листопада, не можуть повернутися за спрощеною системою
  • Такій категорії військовослужбовців потрібно пройти повну процедуру поновлення на службі

Військовослужбовці, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ) після 29 листопада 2024 року, повинні пройти повну процедуру поновлення на службі. Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві підкреслили, що військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають повернутися у частини до 1 березня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Однак це не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року.

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Для цієї категорії діє стандартна процедура, яка вимагає:

  • письмову згоду командира частини;
  • проведення кримінального розслідування;
  • рішення суду за клопотанням прокурора.

"І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ", — пояснили в Міноборони.

Наголошується, що військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі і до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримуватимуть.

"Для тих же військових, які самовільно покинули частину давно, тобто до 29 листопада, і це їхнє перше СЗЧ, залишається можливість повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом трьох днів", - поінформували у міністерстві.

Хто не зможе після СЗЧ 'спрощено' повернутися в частину: у Міноборони пояснили
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, в Україні запроваджуються електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних. За словами Дениса Шмигаля, направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників та отримати через додаток Резерв+.

Крім того, Шмигаль нещодавно повідомив, яка ще одна категорія підпадає під бронювання від мобілізації. Прем’єр-міністр заявив, що бронь від мобілізації отримають працівники газової галузі України.

Як писав Главред, в Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту, однак під час здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку, як і під час здобуття другої або третьої аспірантури.

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Що таке Міністерство оборони України?

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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