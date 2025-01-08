"45-50 доларів за барель": експерт назвав умову обвалу ціни на нафту

Якщо Саудівська Аравія домовиться зі США, то нафтові котирування знизяться до рівня 45-50 доларів за барель, вважає Геннадій Рябцев.

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Рябцев назвав умову обвалу ціни на нафту / колаж: Главред, фото: Reuters, ФБ-сторінка Рябцева

Основні тези Рябцева:

Санкції не обвалять ціну на російську нафту

Нафта може подешевшати до 45-50 доларів за барель

Обвалити ціну на російську нафту за допомогою санкцій неможливо, але знизити нафтові котирування завдяки видобутку нафти та експорту - цілком реально. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

"Ні, ці санкції (які змогли б обвалити ціну на російську нафту, - ред.) неможливі. Знизити ціни на нафту у світі можна тільки збільшенням її виробництва. Тобто, якщо, наприклад, Сполучені Штати підуть на зростання виробництва нафти, тобто видобутку та експорту, тоді це можливо. Тим більше, що, найімовірніше, у першому кварталі цього року буде ухвалено рішення про перегляд квот на видобуток нафти державами-членами угоди ОПЕК+", - заявив експерт.

Крім того, за його словами, якщо Саудівська Аравія домовиться зі США про збільшення видобутку нафтової сировини, це здатне знизити нафтові котирування до рівня 45-50 доларів за барель.

"Цей рівень є критичним для російської галузі, оскільки це фактично дорівнює собівартості видобутку і транспортування нафтової сировини для Росії", - додав Рябцев.

Дивіться відео про шанси США усунути Росію зі світового ринку нафти:

Введення санкцій проти Росії - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти країни-агресора Росії. Під санкційний удар можуть потрапити нафтові доходи РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно США запровадили санкції проти "Газпромбанку", який тривалий час використовувався росіянами для обходу обмежень, торгівлі з іншими країнами та отримання валюти. Це завдало серйозного тактичного удару по економіці Росії, спричинивши різке падіння рубля до 115 за долар, хоча згодом курс стабілізувався на рівні близько 100 рублів за долар. Напередодні російський опозиціонер Ігор Яковенко попереджав, що країна-агресорка Росія матиме можливості для ведення війни проти України, допоки не матиме серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев - директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи управління імені Андрія Мелешевича в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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