Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"45-50 доларів за барель": експерт назвав умову обвалу ціни на нафту

Віталій Кірсанов
8 січня 2025, 12:58
62
Якщо Саудівська Аравія домовиться зі США, то нафтові котирування знизяться до рівня 45-50 доларів за барель, вважає Геннадій Рябцев.
Рябцев, нафта
Рябцев назвав умову обвалу ціни на нафту / колаж: Главред, фото: Reuters, ФБ-сторінка Рябцева

Основні тези Рябцева:

  • Санкції не обвалять ціну на російську нафту
  • Нафта може подешевшати до 45-50 доларів за барель

Обвалити ціну на російську нафту за допомогою санкцій неможливо, але знизити нафтові котирування завдяки видобутку нафти та експорту - цілком реально. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

"Ні, ці санкції (які змогли б обвалити ціну на російську нафту, - ред.) неможливі. Знизити ціни на нафту у світі можна тільки збільшенням її виробництва. Тобто, якщо, наприклад, Сполучені Штати підуть на зростання виробництва нафти, тобто видобутку та експорту, тоді це можливо. Тим більше, що, найімовірніше, у першому кварталі цього року буде ухвалено рішення про перегляд квот на видобуток нафти державами-членами угоди ОПЕК+", - заявив експерт.

Крім того, за його словами, якщо Саудівська Аравія домовиться зі США про збільшення видобутку нафтової сировини, це здатне знизити нафтові котирування до рівня 45-50 доларів за барель.

"Цей рівень є критичним для російської галузі, оскільки це фактично дорівнює собівартості видобутку і транспортування нафтової сировини для Росії", - додав Рябцев.

Дивіться відео про шанси США усунути Росію зі світового ринку нафти:

Введення санкцій проти Росії - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти країни-агресора Росії. Під санкційний удар можуть потрапити нафтові доходи РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно США запровадили санкції проти "Газпромбанку", який тривалий час використовувався росіянами для обходу обмежень, торгівлі з іншими країнами та отримання валюти. Це завдало серйозного тактичного удару по економіці Росії, спричинивши різке падіння рубля до 115 за долар, хоча згодом курс стабілізувався на рівні близько 100 рублів за долар. Напередодні російський опозиціонер Ігор Яковенко попереджав, що країна-агресорка Росія матиме можливості для ведення війни проти України, допоки не матиме серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

Читайте також:

Хто такий Геннадій Рябцев?

Геннадій Рябцев - директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи управління імені Андрія Мелешевича в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    новини Росії санкції новини США нафта санкції США санкції проти Росії Геннадій Рябцев
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Угорщина може звільнити місце Україні в ЄС, вступивши в СНД чи ОДКБ - МЗС

    Угорщина може звільнити місце Україні в ЄС, вступивши в СНД чи ОДКБ - МЗС

    12:36Світ
    ЗСУ підірвали нафтобазу стратегічної авіації РФ: Єрмак розкрив деталі удару

    ЗСУ підірвали нафтобазу стратегічної авіації РФ: Єрмак розкрив деталі удару

    11:50Україна
    Чи будуть банки блокувати картки за часте зняття готівки: відповідь НБУ

    Чи будуть банки блокувати картки за часте зняття готівки: відповідь НБУ

    11:44Економіка
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 8 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 8 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Гороскоп на завтра 9 січня: Овнам - хороша новина, Рибам - здійснення мрії

    Гороскоп на завтра 9 січня: Овнам - хороша новина, Рибам - здійснення мрії

    Чому не варто заправляти ліжко вранці: вчені здивували відповіддю

    Чому не варто заправляти ліжко вранці: вчені здивували відповіддю

    Чому ніколи не можна кидати лимон в гарячий чай: просте пояснення

    Чому ніколи не можна кидати лимон в гарячий чай: просте пояснення

    У дім прийде нещастя: що не можна варити і пити 8 січня - прикмети

    У дім прийде нещастя: що не можна варити і пити 8 січня - прикмети

    Останні новини

    13:24

    Оце так зміни: який вигляд мають актори "Щоденника Бріджит Джонс" зараз

    13:17

    Тищенко засвітився у Раді після неявки у суді через стан здоров'я: деталі

    12:58

    "45-50 доларів за барель": експерт назвав умову обвалу ціни на нафту

    12:54

    На тлі заяв Трампа: у МЗС висловилися щодо "безпекових занепокоєнь" РФ

    12:43

    ASUS Zenbook A14: у продаж надходить найлегший ноутбук Copilot+PC новини компанії

    Угода США та Саудівської Аравії здатна витурити РФ з нафтового ринку - РябцевУгода США та Саудівської Аравії здатна витурити РФ з нафтового ринку - Рябцев
    12:36

    Угорщина може звільнити місце Україні в ЄС, вступивши в СНД чи ОДКБ - МЗС

    12:34

    Нарешті Трамп сказав правду про УкраїнуПогляд

    11:56

    Провал експорту нафти РФ: США повинні нанести санкційний удар по Росії - Рябцев

    11:50

    ЗСУ підірвали нафтобазу стратегічної авіації РФ: Єрмак розкрив деталі ударуВідео

    Реклама
    11:48

    Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Собакам - стреси, Кроликам - зміни

    11:47

    4 знаки зодіаку, які вміють зберігати секрети

    11:44

    Чи будуть банки блокувати картки за часте зняття готівки: відповідь НБУ

    11:43

    Гороскоп на 2025-й: на Стрільців чекає рік важливих рішень і подійВідео

    11:20

    Суперський десерт: як правильно запекти яблука у мікрохвильовій печіВідео

    11:19

    Найгірше попереду: у жахливій пожежі США горять будинки найпопулярніших зірокВідео

    11:15

    Де 3 відмінності між малюнками з чоловіком і ведмедем: треба вгадати за 27 секунд

    11:08

    "Любов не розуміє слів": на екрани повертається популярний турецький серіал

    10:55

    Гороскоп для Водоліїв на 2025 рік: виграш у лотерею та раптове коханняВідео

    10:48

    "Курахове ми втратили, це факт": військовий назвав проблеми ЗСУ на Донбасі

    10:46

    Не Покровськ: ворог намагається прорватися до важливого міста на Донеччині - МВА

    Реклама
    10:44

    Удари ракетами і дронами: ЗСУ підривають штаби РФ на Курщині – Forbes

    10:38

    Зрадниця Лоліта Мілявська зібралася заміж за мільярдера - деталі

    10:10

    Сніг і морози повертаються: синоптик назвала дати

    10:00

    Судді Мастер-шеф помінялися одягом: Ярославський шикарний у кітелі Мартиновської

    09:49

    "Деякі наші позиції зруйновані": тривожна заява ЗСУ про просування РФ

    09:47

    США готують план обороноздатності України: в Пентагоні розкрили деталі

    09:31

    Карта Deep State онлайн за 8 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    09:10

    Що буде з Костянтинівкою в разі успіху РФ під Торецьком: прогноз ISW

    09:07

    Потап уже довгий час не виходить на зв'язок - останні його слова

    08:45

    Трамп не обіцяв зупинити війну за 6 місяців: що насправді сказав політик

    08:16

    Неочікувано навіть для Путіна: генерал оцінив наступ ЗСУ у Курській області

    08:05

    "Ласкаво просимо додому": утікач Влад Яма приголомшив заявою

    07:51

    Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState оновили карту боїв

    07:04

    В Енгельсі пролунали вибухи через атаку дронів: спалахнула сильна пожежа

    06:10

    Нове інтерв'ю Зеленського викликало істеричну реакцію в МосквіПогляд

    05:52

    Гороскоп на завтра 9 січня: Овнам - хороша новина, Рибам - здійснення мрії

    05:30

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти черевик

    04:56

    Головний удар ЗСУ у Курській області ще попереду: аналітик здивував прогнозом

    04:30

    Як варити манку на молоці: найпростіший рецепт за 5 хв з ідеальним результатомВідео

    04:08

    Чому ніколи не можна кидати лимон в гарячий чай: просте поясненняВідео

    Реклама
    03:31

    Щоб уникнути плісняви та конденсату: якою має бути температура в кімнаті

    03:05

    У дім прийде нещастя: що не можна варити і пити 8 січня - прикмети

    03:01

    "Махнути рукою на Україну": несподіваний прогноз щодо зустрічі Трампа з Путіним

    02:40

    Скільки буде 9 плюс 2: хитра математична головоломка

    01:58

    Позитивний сигнал: Подоляк про перенесення візиту представника Трампа до України

    01:30

    Колишня дівчина Брукліна Бекхема після камінг-ауту заручилася з коханою-моделлю

    01:14

    "Найкайфовіші дівчата": співачка Руслана показала яскраву маму-кокетку

    01:00

    Ворог прорвав оборону ЗСУ на Лиманському напрямку - деталі

    00:24

    Аліна Гросу привезла чоловіка-росіянина в Україну

    00:13

    Фіцо знову накинувся на Україну із звинуваченнями: у чому причина

    Новий рік 2025
    У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
    Різдво 2024
    Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
    Війна з Росією
    Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Цікаве
    Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
    Рецепти
    НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Рецепти на Новий рік
    Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти