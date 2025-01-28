Був 'приліт' по підприємству: перші деталі про вибух в Миколаєві

Коротко:
- У Миколаєві прогримів вибух під час повітряної тривоги
- Був "приліт" по приватному підприємству
У Миколаєві ввечері 28 серпня під час повітряної тривоги прогримів вибух. Про це повідомив мер місті Олександр Сєнкевич.
"У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо", – написав мер.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім о 20:17 повідомив, що станом на зазначений час не було викликів екстрених служб, й додав, що інформація уточнюється.
Сєнкевич о 20:36 повідомив, що було влучання по приватному підприємству.
"Російські покидьки вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо", – зазначив мер міста.
Повітряна тривога в місті та області була оголошена з 19:58, а вибухи пролунали приблизно через дві-три хвилини.
Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області перебувають під загрозою застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у Харкові була масштабна пожежа після "прильоту" в ніч на 28 січня, серед постраждалих – дитина. Армія РФ завдала удару БпЛА по території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста.
Також повідомлялося, що в Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт. Комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання.
Нагадаємо, в ніч на 28 січня РФ атакувала Україну сотнею дронів, внаслідок чого Умань – без світла, у Харкові – пожежа. Збито 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети – були локаційно втрачені.
Читайте також:
- "Йдуть активні бої": Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині
- Знищені десятки дронів і 3,2 т палива: стали відомі наслідки удару по складу БПЛА в РФ
- Хто не зможе після СЗЧ "спрощено" повернутися в частину: у Міноборони пояснили
Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред